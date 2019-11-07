Довести оснащенность больниц и поликлиник до 90% пообещал аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев принял участие в открытии IV Международного научного форума «Инновации в здравоохранении-2019», где были обсуждены перспективы медицины будущего, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем выступлении аким города пообещал довести уровень оснащенности больниц и поликлиник до 90%. К таким результатам градоначальник намерен прийти в ближайшие 3 года.

«Профессиональный уровень врачей будет постоянно повышаться, для их работы мы будем создавать все условия. В том числе в ближайшие три года доведем уровень оснащенности больниц и поликлиник до 90%», — сказал аким мегаполиса.

Отмечается, что форум проводится в рамках 90-летия Медицинской службы Управления делами Президента. Эта дата берет отсчет со дня основания Центральной клинической больницы управделами Президента в виде поликлиники в 1929 году в Алма-Ате.

«Сегодня это современный медицинский центр, где работают лучшие врачи-новаторы, развивающие отечественную медицину и внедряющие лучшие лечебно-диагностические практики», — отметил Бакытжан Сагинтаев.

Аким города сообщил, что передовой опыт ЦКБ, известной как «Совминка», будет перениматься для распространения по всем медучреждениям Алматы с целью планомерного повышения качества медицинского обслуживания.

Форум продлится два дня.