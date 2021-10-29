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    16:49, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Доверяет ли казахстанская молодежь своему Президенту

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Доверяет ли казахстанская молодежь своему Президенту? Об этом стало известно по итогам исследования «Молодежь в Казахстане: оценка ценностей, ожиданий и стремлений», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если говорить о доверии к политическим институтам, то Президент Казахстана стоит на первом месте. 48 % респондентов ответили, что они доверяют Президенту. На второе место поставили волонтерские организации. 71% молодых респондентов считает, что государство должно оказывать поддержку населению», - пояснила один из авторов проекта Дина Шарипова на презентации итогов исследования «Молодежь в Казахстане: оценка ценностей, ожиданий и стремлений».

    Д. Шарипова рассказала, какие функции должно выполнять государство по мнению молодежи.

    «Государство должно сокращать разрыв между богатыми и бедными. Наша молодежь считает, что должна быть более активная роль государства в этом вопросе. Также они подчеркнули, что Правительство должно больше фокусироваться на обеспечении прав свободы человека, 89 % опрошенных подчеркнули это. 88 % респондентов отметили, что государство должно улучшить ситуацию по отношению к молодежи», - прокомментировала Дина Шарипова.


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