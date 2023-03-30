Доверие не к Алихану Смаилову, а к партии парламентского большинства – Азат Перуашев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель партии «Ак жол» Азат Перуашев рассказал, почему партия поддержала кандидатуру Алихана Смаилова на пост Премьер-Министра РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Партия «AMANAT» выдвинула кандидата на пост Премьер-Министра. Мы оказали доверие не к Смаилову Алихану Асхановичу, а к партии парламентского большинства. В дальнейшем ответственность за результаты работы или недостатки будет не на Алихане Смаилове, а на партии парламентского большинства. Наше общество и избиратели, если не будет результатов работы, будут в этом винить партию», - сказал Азат Перуашев, отвечая на вопросы представителей СМИ в кулуарах Мажилиса.

Ранее сообщалось, что Мажилис после обсуждения депутатами кандидатуры главы правительства проголосовал за проект постановления дать согласие Президенту Республики Казахстан на назначение Смаилова Алихана Асхановича на должность Премьер-Министра Республики Казахстан.

В ходе голосования из 97 присутствующих на пленарном заседании депутатов 82 поддержали его кандидатуру, 7 депутатов выступили против, 8 воздержались.