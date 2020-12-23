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Доверие начинается именно с выборов – Айгуль Соловьева

Автор:  
Арайлым Мұрат
23 Декабря 2020, 12:25
Доверие начинается именно с выборов – Айгуль Соловьева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наблюдатель должен работать нейтрально, фиксировать нарушения, затем отразить результаты в финальном отчете. Такое мнение в ходе встречи непартийных наблюдателей с представителями партии «Nur Otan» выразила руководитель специальной мониторинговой группы при Агентстве по противодействию коррупции Айгуль Соловьева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Неправительственными организациями создан Центр непартийного наблюдения за выборами. По процедуре мы должны встречаться с теми, кто участвует на выборах. Все мы в совокупности называемся участниками избирательного процесса. Наша задача – понять, кто идет на выборы, какой количественный и качественный состав, какие у них программы, есть ли у них наблюдатели. В инициированной мной Хартии прописан пункт, что мы берем на себя обязательства по взаимодействию со всеми политическими силами независимо и создаем им открытое прозрачное конкурентное поле, чтобы без оглядки они могли принимать участие на выборах», - пояснила Айгуль Соловьева.

Она отметила, что доверие начинается именно с выборов.

«Существует миссия международных наблюдателей. Мы хотим этот стандарт также использовать, чтобы честно и независимо, как неправительственный сектор дать им оценку. Доверие начинается именно с выборов», - сказала спикер.

По ее словам, наблюдатели должны придерживаться правил, прописанных в Хартии независимых наблюдателей. Хартия - документ, призывающий создать прозрачное, открытое поле и объединить всех наблюдателей.

«В Хартии для наблюдателей прописываем, что существует целый пакет стандартов, в рамках которых мы должны работать. Это стандарты, принятые в 30 развитых странах. Наблюдатели будут придерживаться этих правил и некого этического кодекса. Некоторые не понимают, считают, что могут заменять Центризбирком. А у каждого участника избирательного процесса есть свое предназначение, по которому они должны двигаться. Наблюдатель должен работать нейтрально, фиксировать нарушения, отразить это в финальном отчете», - добавила руководитель специальной мониторинговой группы при Агентстве по противодействию коррупции, Айгуль Соловьева.



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