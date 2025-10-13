Доверие казахстанцев к полиции выросло, но незначительно - соцопрос
Депутат Мажилиса Снежанна Имашева в ходе Правительственного часа в МВД озвучила результаты опроса об уровне доверия казахстанцев полиции, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Социологические опросы показывают, что доверие к полиции выросло, но незначительно. Порядка 63% граждан заявляют, что доверяют полиции; остальные доверяют частично либо не доверяют вовсе, — сообщила депутат.
По ее словам, одной из основных причин недоверия остается коррупция внутри силовых структур.
— Согласно статистике из всех совершивших коррупционные правонарушения каждый седьмой — это полицейский. Чаще всего это взятки и мошенничество, — сказала Имашева.
Кроме того, депутат обратила внимание на неразвитость профилактической работы с населением и формализм.
— Реформа сервисной полиции обещала, что ключевым связующим звеном между полицией и обществом будут участковые. Их освободили от лишних функций, повысили заработную плату, улучшили соцпакет. В ответ они завели аккаунты в соцсетях, вошли в ватсап домовые чаты, их контакты доступны в подъездах и других местах, и похоже на этом все. Граждане продолжают жаловаться на их работу: «Они не реагируют, до них не дозвониться, вопросы волокитят». Сложная ситуация в сельской местности, там их просто не хватает, — заявила депутат.
Вместе с тем, по данным Генеральной прокуратуры, из 800 тысяч сообщений о правонарушениях против личности в этом году почти 500 тысяч оставлены без рассмотрения.
— Это указывает на низкий уровень реагирования полиции, обращения граждан полноценно не рассматриваются, нарушители остаются безнаказанными, и это может привести к более тяжким последствиям. Есть случаи, когда и вовсе полиция укрывает преступления, — добавила Имашева.