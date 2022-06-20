Доверие к акимату со стороны поставщиков подорвано – глава Artsport Qazaqstan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – После возмущения субъектов предпринимательства в лице руководителей творческих и спортивных секций в рамках проекта «Артспорт» в Министерстве культуры и спорта РК заявили о том, что без согласия поставщиков местные исполнительные органы не будут наделены компетенцией проверки кружков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы категорически против того, чтобы проверки осуществлялись в одностороннем порядке акиматами. Мы предлагаем уже задействовать практику контроля со стороны республиканских общественных объединений. Мы считаем, что у государства есть все инструменты для проверки недобросовестных поставщиков. Это Генпрокуратура, Агентство по финансовому мониторингу, Агентство по противодействию коррупции, органы внутренних дел. Все эти органы имеют права и полномочия в соответствии с действующим законодательством РК. Узаконение каких-либо дополнительных функций акиматами имеет коррупционную составляющую. Предыдущий опыт показывает, что доверие к акимату со стороны поставщиков подорвано», - заявил председатель Президиума Республиканского Общественного Объединения Artsport Qazaqstan Куат Ергалиев.

Куат Ергалиев подчеркнул, что поставщики не отказываются от проверок. Они просят акиматы включить в общественные группы.

«Многие проблемы не возникли бы вообще, если бы государство внедрило реформу «Артспорт» одномоментно и каждый ребенок имел бы возможность уходить от одного поставщика к другому, переходить на другие кружки, при этом, не теряя ваучера. Только в такой среде конкуренции формируются нормальные отношения и справедливое общество. Привязав ребенка к поставщику, не имея возможности менять его при желании, мы подрываем право выбора «шведского стола» для ребенка. Ведь в таком случае ребенок может поменять не только поставщика, но и вид спорта по своему желанию», - пояснил Куат Ергалиев.

Заместитель председателя Комитета культуры Кумис Сеитова заявила, что «Артспорт» никто не закрывает, государственные средства на реализацию проекта выделяются.

«У всех поставщиков сложилось мнение, что мы все хотим закрыть. Мы хотели предоставить контрольную функцию местным исполнительным органам. Как вы видите, на сегодняшний день сообщество выразило противное мнение. Было озвучено два предложения. Первое – передать функции контроля и проверки самоконтролирующим организациям. Второе – внедрить общественный контроль. Согласно требованиям действующего законодательства, если оказывающие услуги предприниматели выступают против, то мы не можем внедрить контрольную функцию. Мы будем проводить дальнейший диалог. Если большинство предпринимателей поймут, что контрольную функцию нужно вводить, как необходимость оказания качественной услуги, тогда этот вопрос дальше будем продвигать, разрабатывать соответствующие законопроекты», - пояснила Кумис Сеитова.

Спикер пояснила, что вопрос, скорее всего, дальше не будет рассматриваться, учитывая то, что многие выступили против выносимого предложения.

«Это будет противоречить требованиям действующего законодательства. Дети должны получать качественную услугу. Что касается трехлетнего бюджета, сейчас совместно с Министерством национальной экономики РК ведется работа, чтобы местные исполнительные органы закладывали средства на трехгодичный период с динамикой роста», - добавила она.

Ранее сообщалось, что Минкультуры предлагает наказывать кружки за ненадлежащее предоставление услуг.

На предложение Министерства культуры и спорта РК наделять акиматов компетенцией проверки кружков глава Ассоциации поставщиков Лана Болат заявила о том, что СРО поставщиков (саморегулируемая организация) сама будет отслеживать недобросовестных поставщиков, предоставлять информацию о них в акимат или в Министерство.