Доведшая ученицу до слез директор школы получила выговор в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Директор павлодарской школы, доведшая ученицу до слез, получила выговор. Скандал из-за школьной формы произошёл в СОШ №22 областного центра, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В пресс-службе управления образования области сообщили, что приняли дисциплинарные меры в отношении руководителя школы.

«Директор школы, в которой произошла эта ситуация, получила выговор, – уточнили в ведомстве. – Родители девочки, с которой все это случилось, к учебному заведению претензий не имеют. Насколько нам известно, со школьницей все в порядке. Девочка сказала, что сделала выводы, все поняла – нужен деловой обычный стиль. Конфликт исчерпан».

Напомним, одна из учениц СОШ №22 пришла на занятия в джинсах и футболке, за что её отчитала директор. Руководительница учебного заведения провела ребёнка по классам, где указывала остальным школьникам на её внешний вид. Об этом рассказал пользователь Facebook Канат Казбек на своей странице.