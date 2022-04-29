Доведение до самоубийства пресс-секретаря ДП Шымкента расследуют в Антикоре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте расследуют факт доведения до самоубийства пресс-секретаря департамента полиции города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Антикоррупционной службы.

«Антикоррупционной службой по г. Шымкент проводится досудебное расследование по факту доведения до покушения на самоубийство (ст.105 ч.1 УК) пресс-секретаря ДП г. Шымкент М. Бекеевой. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что досудебное расследование в отношении руководства АО «Әскери құрылыс» проверяются антикоррупционной службой.