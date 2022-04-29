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    13:50, 29 Апрель 2022 | GMT +6

    Доведение до самоубийства пресс-секретаря ДП Шымкента расследуют в Антикоре

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте расследуют факт доведения до самоубийства пресс-секретаря департамента полиции города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Антикоррупционной службы.

    «Антикоррупционной службой по г. Шымкент проводится досудебное расследование по факту доведения до покушения на самоубийство (ст.105 ч.1 УК) пресс-секретаря ДП г. Шымкент М. Бекеевой. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит», - говорится в сообщении ведомства.

    Ранее сообщалось, что досудебное расследование в отношении руководства АО «Әскери құрылыс» проверяются антикоррупционной службой.


    Теги:
    Борьба с преступностью Закон и право
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