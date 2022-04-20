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Дотационными в Казахстане являются 13 регионов - Минфин

Автор:  
Серик Сабеков
20 Апреля 2022, 15:35
Дотационными в Казахстане являются 13 регионов - Минфин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня состоялось пленарное заседание Мажилиса Парламента РК. В кулуарах Мажилиса главе Минфина задали вопрос касательно возможностей новообразованных областей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Журналисты спросили - не существует ли вероятность того, что они станут дотационными?

«У нас есть только несколько не дотационных регионов. Остальные 13 регионов являются дотационными. Что касается новообразованных областей – все будет зависеть от выделяемого бюджета», - пояснил Ерулан Жамаубаев.

Глава Минфина добавил, что процесс выделения средств бюджета уже начался.

«Если будет наблюдаться нехватка средств, то мы будет рассматривать этот вопрос в ходе определения трансфертов и при формировании трехлетнего бюджета», - отметил Ерулан Жамаубаев.

Ранее сообщалось, что в Мажилисе представили уточнение прогноза макроэкономических показателей и бюджетных параметров на 2022 год.

Мажилис   Минфин РК   Регионы Казахстана   Бюджет  
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