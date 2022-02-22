Досжан Умарханов возглавил медиахолдинг «Шығыс ақпарат» в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Нового председателя правления медиахолдинга «Шығыс ақпарат» представил руководитель управления внутренней политики Жасулан Сарсебаев, передает МИА «Казинформ».

Главой медиахолдинга назначен Досжан Солтангалиевич Умарханов, имеющий большой опыт работы в сфере средств массовой информации.

Досжан Умарханов родился в 1986 году в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.

Обучался в Казахском гуманитарно-юридическом инновационном университете по специальности «Информационные системы».

Свою трудовую деятельность Досжан Умарханов начал в 2005 году на ТОО «31 Канал-Усть-Каменогорск», где до 2008 года проработал диктором и журналистом.

В 2010-2011 годах заведовал коммуникативно-издательским отделом ОЦПФ ЗОЖ управления здравоохранения ВКО. После чего до 2014 года занимал должность редактора и шеф-редактора Восточно-Казахстанского филиала АО «РТРК «Казахстан».

В 2014-2019 годах возглавлял Информационный центр ВКО.

В январе 2020 года Досжан Умарханов стал начальником отдела по связям с общественностью ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие», на этой должности он проработал вплоть до недавнего времени.