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Досжан Амир и Камбар Нурышев стали судьями Верховного суда
16 Июня 2022 10:18

Досжан Амир и Камбар Нурышев стали судьями Верховного суда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Акмолинского областного суда Досжан Амир и председатель Кызылординского областного суда Камбар Нурышев стали судьями Верховного суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главой государства на ваше рассмотрение внесено представление об избрании на должность судей Верховного суда РК Амира Досжана Сарманкулулы, председателя Акмолинского областного суда и Нурышева Камбара Жумабаевича, председателя Кызылординского областного суда», - сказал представитель Высшего судебного совета Денис Шипп на пленарном заседании Сената.

По его словам, представленные лица имеют большой судейский опыт работы – более 33 лет.

«Судейскую деятельность начинали народными судьями районных судов, руководили областными судами. Пользуются авторитетом в судейском сообществе и подготовлены к ответственной работе судьи Верховного суда», - заключил Д. Шипп.

Сенаторы поддержали представление Главы государства.


Автор:
Корреспондент

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