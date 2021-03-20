Досуговый центр для пенсионеров открыли в столичном районе Сарыарка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии праздника Наурыз мейрамы в рамках благотворительных мероприятий «30 добрых дел» в Нур-Султане открылся досуговый центр «Қазына» для пенсионеров Сарыаркинского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В центре созданы все условия для занятия спортом в тренажерном зале. Посетители также могут проводить досуг за игрой в различные настольные игры и организовывать мероприятия разного формата.

Во время церемонии открытия центра заместитель акима столицы Бахтияр Макен поздравил присутствующих с наступающим праздником Наурыз и отметил, что для ветеранов города создаются все условия для ведения активного образа жизни.

«Два года назад мы поднимали вопрос об открытии подобных центров. И вот в прошлом году по инициативе акима города Алтая Сейдировича принято решение об открытии 10 таких центров. Как вы знаете, подобный центр открылся в Есильском районе. Тогда поступили предложения запустить досуговые центры в других районах нашей столицы. И вот, в преддверии праздника Наурыз мы открыли очередной досуговый центр для ветеранов в районе Сарыарка. От всего сердца поздравляю вас с открытием центра. Хочу также поздравить с наступающим праздником Наурыз, пожелать вам крепкого здоровья, успехов и удачи», — сказал заместитель акима столицы Бахтияр Макен.

С благодарственной речью на мероприятии выступил пенсионер Григорий Шишов.

«Приятно, что в свои 80 с лишним лет я чувствую заботу Казахстана о ветеранах — и пенсии получаем мы, и много внимания нам уделяют. Нам подарили практически комплекс, где можно заниматься спортом, встречаться со своими товарищами и вести активную жизнь. Хочу сказать большое спасибо Есету Бериковичу, который сделал нам такой большой подарок, теперь у нас есть, где собираться и общаться. Поздравляю всех с наступающим праздником — Наурызом», — сказал пенсионер.

Отметим, на сегодня в районе Сарыарка проживает более 25 тысяч пенсионеров, в том числе 7 ветеранов войны, 1 240 ветеранов труда. Для организации их досуга в районе функционируют три центра для пенсионеров.



