Досуг во благо: Благотворительный проект для детей медиков запустили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пандемия коронавируса изменила нашу повседневную жизнь и привычки. В особенности трудно пришлось медицинским работникам, которые днем и ночью занимаются лечением пациентов. Они находятся вдали от родного очага и детей, которые тоже нуждаются в особой заботе. Чтобы поддержать детей медиков и обеспечить им полезный досуг, Министерство культуры и спорта РК запустило благотворительный проект «Досуг во благо», в рамках которого дети медиков обучаются новым навыкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на ослабление карантина, борьба с вирусом все еще продолжается. С первых дней пандемии COVID-19 работники медицины всегда находятся на передовой и ведут активную борьбу за жизни тысячи людей. Труд медработников – это настоящий героизм. Но самое главное – медработники на протяжении всей пандемии находятся вдали от своих семей и детей. Это испытание нелегко далось и детям медработников. Учитывая, что школы, кружки и развивающие центры временно прекратили свою работу во время карантина, дети медиков нуждаются в особом внимании», - отметили в Министерстве культуры и спорта РК.

Поэтому поддержка детей медиков стала одним из результативных способов оказания помощи героям нашего времени. По инициативе Министерства культуры и спорта РК в рамках нового культурно-образовательного проекта под названием «Досуг во благо» дети медработников всей страны бесплатно получают знания в режиме онлайн.

Как рассказали в ведомстве, дети изучают образовательные дисциплины по направлениям искусства и спорта. Для них представлен широкий выбор предметов: живопись, актерское мастерство, домбыра, гитара, фортепиано, эстрадное пение, скрипка, вольная борьба, бокс, дзюдо, гимнастика, тоғызқұмалақ.

«Благодаря такому разностороннему выбору, можно отметить, что дети медиков обеспечены насыщенным культурным досугом во время карантинных каникул», - подчеркнули в Минкультуре.

Специально для проекта была создана общедоступная образовательная платформа taplink.cc/mcs.govrk , которая обеспечивает удобство получения знаний и оперативность авторизации учащихся.

В рамках проекта обучаются 186 учащихся в возрасте от 9 до 15 лет из разных областей и регионов страны. Саморазвитием в онлайн формате дети могут заниматься как на групповых, так и на индивидуальных онлайн уроках. Они активно принимают участие на познавательных мастер классах.

К слову, мастер классы уже успели провести известные профессионалы искусства и спорта. Среди них: Народная артистка РК, Қазақстанның Еңбек Ері Айман Мусаходжаева, известные деятели искусства и спорта Багым Мухитденова, Ермахан Ибраимов, Елдос Сметов, Анвара Садыкова, Баян Кажнабиева, Максат Медеубек и другие.

Проект «Досуг во благо» мгновенно нашел положительный отклик среди медиков и их детей. Свои добрые пожелания и отзывы о проекте выражают медики из разных регионов страны. Родители-медики благодарны преподавателям проекта за мотивацию и поддержку каждого ребенка, помогая раскрывать творческий и спортивный потенциал детей. Дети, в свою очередь, тоже делятся положительными впечатлениями о занятиях.

«С помощью проекта «Досуг во благо» деятели культуры и спорта выражают свою благодарность медикам за тысячи спасенных жизней и стремятся поддержать их в неустанной заботе о выздоровлении заболевших. Таким образом, пандемия коронавируса сплотила медиков и работников культуры и спорта. Поддержка детей, несомненно, благоприятно сказывается на работе их родителей, которые каждый день совершают подвиги во благо здоровья граждан страны», - заключили в Министерстве культуры и спорта РК.