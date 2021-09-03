Досуг для детей: в Нацмузее открылся культурно-образовательный центр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полезная и интересная культурно-образовательная экспозиция открылась для детей в Национальном музее РК. Авторы назвали проект «Мой Казахстан». Здесь школьники и малыши будут узнавать больше информации об истории и культуре родного края с помощью игр и развивашек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в Национальном музее в первые дни учебного года презентуем культурно-образовательный и экспозиционный проект «Мой Казахстан», приуроченный к 30-летию Независимости РК. В рамках проекта открывается детская экспозиция, направленная на духовное развитие, приобщение молодого поколения к истории, культуре и географии Казахстана. Экспозиционный проект состоит из 10 информационных зон, в них рассказывается об археологии, этнографии, истории, культуре, природе Казахстана», - рассказал заместитель директора Национального музея РК Абай Сатубалдин.

При посещении экспозиции дети сами могут проводить археологические раскопки, ознакомиться с казахской кухней, поиграть в национальные игры и увидеть ролики, которые рассказывают об обычаях и традициях казахского народа. Экспозиционные проекты позволяют детям увидеть своими глазами древние предметы, а также потрогать их руками. Так дети будут больше понимать историю и культуру народа.













«У нас разработана специальная образовательная программа. В рамках нее будем проводить различные занятия и квесты, которые дети будут посещать бесплатно. Если школы захотят проводить дополнительные мероприятия, будем оказывать помощь. Планируем до конца года сделать специальные QR-коды, через который будет доступен контент для слабовидящих, глухонемых лиц. Мы будем все совершенствовать», - отметил Абай Сатубалдин.

К слову, в стенах культурного объекта функционирует специальный центр музейной педагогики, который работает со школами и различными образовательными организациями. Все задания и игры для детей были подготовлены по их рекомендациям.

Данный проект состоит из 10 красочно оформленных информационных и игровых зон, которые знакомят с историей и природой Казахстана доступными для детей средствами.





У входа в экспозиционный зал нас встречает географическая карта Казахстана с изображением древних городов, мавзолеев и главных достопримечательностей страны. Четыре верблюжонка сопровождают детей дальше до карты Великого Шелкового пути, где расписаны все страны, по которым проходил караван и какие артефакты были найдены. Чтобы дети почувствовали себя настоящими археологами, в песке должны отыскать различные фигуры и экспонаты. Девочки могут научиться кройке и шитью, а мальчики сыграть в национальные игры: соревнуясь между собой, играя в альчики и стреляя из лука. Еще один полезный досуг - игра в тогызкумалак. Часть экспозиционной зоны посвящена народным инструментам, одежде и воинскому снаряжению.

Не менее интересное занятие - лепка из глины.

«Вообще мы занимаемся с детками-инвалидами. Глинотерапия очень хорошо помогает аутистам, детям с ДЦП, развивает мелкую моторику рук. Из глины можно делать посуду различной формы. Здесь будем проводить мастер-классы для школьников и детей», - рассказала глинотерапевт Диляра Бошаева.

А в завершение увлекательного путешествия можно оставить свои отзывы в книге пожеланий.

По словам заместителя директора музея, экспозиционный проект поспособствует развитию творческих способностей, креативного мышления, формированию практических навыков в области изобразительного, прикладного и ремесленного искусства.