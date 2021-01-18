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Досудебное расследование ведется в отношении главы одного из управлений акимата Алматы

Автор:  
Данияр Дауталиев
18 Января 2021, 13:52
Досудебное расследование ведется в отношении главы одного из управлений акимата Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы зарегистрировано досудебное расследование в отношении руководителя управления комфортной городской среды Сапара Нурашева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию об этом подтвердили в Антикоррупционной службе. Подробности дела в Антикоррупционной службе не комментируют.

Сапар Нурашев трудовую деятельность на государственной службе начал с октября 2016 года на должности руководителя отдела коммунального хозяйства аппарата акима Алмалинского района города Алматы.

19 июня 2020 года был назначен руководителем управления комфортной городской среды города Алматы.


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