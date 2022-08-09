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Досудебное расследование прекратили в отношении экс-начальника миграционной службы ДП Атырауской области
9 Августа 2022 21:36

Досудебное расследование прекратили в отношении экс-начальника миграционной службы ДП Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование в отношении экс-начальника миграционной службы департамента полиции Атырауской области Руслана Адилова, задержанного 28 апреля сотрудниками департамента по противодействию коррупции региона, прекращено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На основании ст.35 ч.1 п.2 УПК прекращено досудебное расследование по ст.190 ч.3 п.2 УК РК в отношении начальника управления миграционной службы Департамента полиции Атырауской области Адилова Р. В ходе досудебного расследования Адилов Р. не признавался подозреваемым, и его действия не квалифицировались как преступление», - сообщили в антикоррупционном ведомстве области.
В апреле было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 28 – ч. 3 ст. 367 («Подстрекательство к даче взятки группой лиц по предварительному сговору»).


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