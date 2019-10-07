Досудебное расследование о рассылке видео сексуального характера начато в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сотрудник Павлодарского облсуда обратился в полицию с жалобой на распространение видеоматериалов, порочащих его честь и достоинство, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В департамент полиции обратился сотрудник суда Павлодарской области о распространении заведомо ложной информации посредством социальных сетей. По данному факту начато досудебное расследование», - сообщили в региональном полицейском ведомстве.

В рамках уголовного дела назначены экспертизы:​ габитоскопическое (фото-портретное по сличению черт лица) исследование и освидетельствование живого лица (по наличию шрамов на теле и других особых примет), добавили в учреждении. «Проведены отработки по гостиницам и саунам, в регионе такие помещения не установлены. Проводится работа по установлению айпи-адреса лица, который распространил видео посредством мессенджера «ватсапп», - отметили в департаменте полиции. Иная информация в интересах следствия не распространяется. Поводом обращения в полицию председателя судебной коллегии по уголовным делам Павлодарской области Муратгали Акетая стало распространение в ватсаппе двух видеозаписей, на которых сняты два обнажённых мужчины, лежащие в постели в гостиничном номере. На одном из видео зафиксированы действия сексуального характера. Вместе с этими материалами в интернете разошёлся скриншот интернет-сайта с биографией и фото М. Акетая.

Ранее в суде Павлодарской области «касательно видеоматериалов, порочащих честь и достоинство председателя судебной коллегии по уголовным делам Павлодарского облсуда М. Акетая» сообщили: «М.Акетай отрицает свою причастность к распространённой по мессенджеру «ватсапп» видеозаписи, утверждает, что не имеет никакого отношения к ней».