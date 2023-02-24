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Досудебное расследование начато в отношении врио начальника ДУИС по СКО

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
24 Февраля 2023, 11:11
Досудебное расследование начато в отношении врио начальника ДУИС по СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Департаментом собственной безопасности МВД начато досудебное расследование в отношении временно исполняющего обязанности начальника ДУИС по СКО Берика Билялова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Досудебное расследование начато по поступившему в январе текущего года заявлению о завладении в 2021 году обманным путем денежных средств.

Генеральной прокуратурой подследственность по данному уголовному делу определена за Агентством РК по противодействию коррупции.

Собранные материалы переданы в указанный орган по подследственности.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация о ходе досудебного расследования разглашению не подлежит.


Фото: t.me/POLICE_of_KZ






Северо-Казахстанская область   МВД РК   ДУИС   Борьба с коррупцией  
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