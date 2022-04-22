Досудебное расследование начато в отношении Атырауского НПЗ

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Прокуратура города начала досудебное расследование в отношении Атырауского нефтеперерабатывающего завода по подозрению в установлении завышенной цены при переработке нефти, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Атырауской области в рамках совместной с прокуратурой проверки деятельности ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» выявил факты злоупотребления, в том числе доминирующим положением АНПЗ в виде установления монопольно высокой цены на выполнение работ по переработке сырой нефти в 2020-2021 годах. Заключение антимонопольного департамента было направлено в прокуратуру по Атырауской области для принятия процессуального решения.

Прокуратурой области начато досудебное расследование в отношении ТОО «АНПЗ» по статье 221 Уголовного Кодекса РК и передано в департамент экономических расследований по Атырауской области по факту установления монопольно высокой цены на услуги по переработке сырой нефти в 2020-2021 годах», - сообщили в антимонопольном ведомстве.