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    21:10, 21 Апрель 2022 | GMT +6

    Досудебное расследование начато в отношении Атырауского НПЗ

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Прокуратура города начала досудебное расследование в отношении Атырауского нефтеперерабатывающего завода по подозрению в установлении завышенной цены при переработке нефти, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Атырауской области в рамках совместной с прокуратурой проверки деятельности ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» выявил факты злоупотребления, в том числе доминирующим положением АНПЗ в виде установления монопольно высокой цены на выполнение работ по переработке сырой нефти в 2020-2021 годах. Заключение антимонопольного департамента было направлено в прокуратуру по Атырауской области для принятия процессуального решения.

    Прокуратурой области начато досудебное расследование в отношении ТОО «АНПЗ» по статье 221 Уголовного Кодекса РК и передано в департамент экономических расследований по Атырауской области по факту установления монопольно высокой цены на услуги по переработке сырой нефти в 2020-2021 годах», - сообщили в антимонопольном ведомстве.


    Теги:
    Атырауская область Нефть Нефть/газ
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