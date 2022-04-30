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    12:30, 30 Апрель 2022 | GMT +6

    Досудебное расследование начато по факту упавшей стрелы автокрана в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По факту упавшей стрелы автокрана на жилой дом проводится следствие, также устанавливается сумма ущерба. Об этом заявили в пресс-службе столичного департамента полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Управлением полиции района «Есиль» начато досудебное расследование по статье 204 УК РК «Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества». Проводится следствие. Сумма ущерба устанавливается», - прокомментировали в полиции Нур-Султана.

    Ранее сообщалось, что 28 апреля текущего года в 15:50 часов на канал «102» поступило сообщение о том, что в окно квартиры на 6-м этаже дома по улице Сыганак упала стрела автокрана.

    Жертв и пострадавших не было.


    Теги:
    Происшествия Происшествия, ЧС Астана Правоохранительные органы
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