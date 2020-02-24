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Досудебное расследование начато по делу о крупном мошенничестве двух ломбардов в Павлодаре

24 Февраля 2020 14:01
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Досудебное расследование начато по делу о крупном мошенничестве двух ломбардов в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Досудебное расследование начали в отношении ломбардов ТОО «Гарант 24» и ТОО «ESTATE Ломбард» в Павлодаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Следственным управлением департамента полиции Павлодарской области начато досудебное расследование в отношении ТОО «Гарант 24», ТОО «ESTATE Ломбард» по статье «Мошенничество в особо крупном размере» УК РК», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

Чтобы установить причины и обстоятельства этого случая, создали следственно-оперативную группу.

«Задержаны и водворены в изолятор временного содержания Павлодара региональные директора ТОО «Гарант 24» и ТОО «ESTATE Ломбард», - добавили в департаменте.

Другая информация в интересах следствия не разглашается.

Напомним, ранее в Павлодаре был задержан и водворен в изолятор временного содержания региональный директор ломбарда по подозрению в мошенничестве.

22 февраля сообщалось о задержании директоров ломбардов в Восточно-Казахстанской области, Караганде, Таразе, Актау. Ситуацию вокруг ломбардов и якобы захваченного заложника пояснила полиция Атырауской области.


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Ключевые слова: Павлодарская область, Борьба с преступностью, Происшествия, МВД РК,
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Антон Гагарин

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