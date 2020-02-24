Досудебное расследование начато по делу о крупном мошенничестве двух ломбардов в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Досудебное расследование начали в отношении ломбардов ТОО «Гарант 24» и ТОО «ESTATE Ломбард» в Павлодаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Следственным управлением департамента полиции Павлодарской области начато досудебное расследование в отношении ТОО «Гарант 24», ТОО «ESTATE Ломбард» по статье «Мошенничество в особо крупном размере» УК РК», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.
Чтобы установить причины и обстоятельства этого случая, создали следственно-оперативную группу.
«Задержаны и водворены в изолятор временного содержания Павлодара региональные директора ТОО «Гарант 24» и ТОО «ESTATE Ломбард», - добавили в департаменте.
Другая информация в интересах следствия не разглашается.
Напомним, ранее в Павлодаре был задержан и водворен в изолятор временного содержания региональный директор ломбарда по подозрению в мошенничестве.
22 февраля сообщалось о задержании директоров ломбардов в Восточно-Казахстанской области, Караганде, Таразе, Актау. Ситуацию вокруг ломбардов и якобы захваченного заложника пояснила полиция Атырауской области.
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