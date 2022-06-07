Досудебное расследование началось по факту гибели роженицы в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде скончалась 24-летняя роженица спустя 21 день после родов. Родные погибшей обвиняют врачей роддома в халатности. По данному факту начато расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях появилось видеообращение сестры, скончавшейся после родов 24-летней Динары Левенко. По словам автора видео Анары Магзумовой, ее сестру выписали из роддома с внутренним кровотечением. Спустя некоторое время ей вовсе удалили матку. После операции у Динары развился сепсис и отек головного мозга.

«Хотела бы поделиться с вами горем, которое произошло с нашей семьей. Моя сестра 29 апреля родила ребенка в областном перинатальном центре № 1 города Караганды. После чего ее выписали в болезненном состоянии, с адскими болями и температурой. За сутки у нее упал гемоглобин до 50, что указывает на начавшееся внутреннее кровотечение. Из-за этого в том же роддоме ей удалили матку. В итоге в роддоме у сестры случается заражение крови, развивается сепсис, который приводит к отеку мозга, а в дальнейшем к смерти. За 21 день моя сестра – здоровая 24-летняя девушка умерла от акушерского сепсиса. Это произошло по вине врачей, не побоюсь этих слов», - сообщила сестра скончавшейся роженицы Анара Магзумова.

Родственники погибшей требуют тщательного расследования уполномоченными органами данного факта и наказания виновных. В ситуации сейчас разбирается комитет контроля качества оказания медицинских и фармацевтических услуг.

«В настоящее время по факту смерти роженицы Левенко проводится внеплановая проверка Карагандинского департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан (ДККМиФД). О результатах проверки, будет сообщено дополнительно», - информируют в управлении здравоохранения Карагандинской области.

Департамент полиции начал досудебное расследование по статье «ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками». Назначены экспертизы.

Без матери остались двое детей. Старшему сыну Динары Левенко исполнилось 6 лет.