РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:06, 06 Июнь 2022 | GMT +6

    Досудебное расследование началось по факту гибели роженицы в Караганде

    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде скончалась 24-летняя роженица спустя 21 день после родов. Родные погибшей обвиняют врачей роддома в халатности. По данному факту начато расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях появилось видеообращение сестры, скончавшейся после родов 24-летней Динары Левенко. По словам автора видео Анары Магзумовой, ее сестру выписали из роддома с внутренним кровотечением. Спустя некоторое время ей вовсе удалили матку. После операции у Динары развился сепсис и отек головного мозга.

    «Хотела бы поделиться с вами горем, которое произошло с нашей семьей. Моя сестра 29 апреля родила ребенка в областном перинатальном центре № 1 города Караганды. После чего ее выписали в болезненном состоянии, с адскими болями и температурой. За сутки у нее упал гемоглобин до 50, что указывает на начавшееся внутреннее кровотечение. Из-за этого в том же роддоме ей удалили матку. В итоге в роддоме у сестры случается заражение крови, развивается сепсис, который приводит к отеку мозга, а в дальнейшем к смерти. За 21 день моя сестра – здоровая 24-летняя девушка умерла от акушерского сепсиса. Это произошло по вине врачей, не побоюсь этих слов», - сообщила сестра скончавшейся роженицы Анара Магзумова.

    Родственники погибшей требуют тщательного расследования уполномоченными органами данного факта и наказания виновных. В ситуации сейчас разбирается комитет контроля качества оказания медицинских и фармацевтических услуг.

    «В настоящее время по факту смерти роженицы Левенко проводится внеплановая проверка Карагандинского департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан (ДККМиФД). О результатах проверки, будет сообщено дополнительно», - информируют в управлении здравоохранения Карагандинской области.

    Департамент полиции начал досудебное расследование по статье «ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками». Назначены экспертизы.

    Без матери остались двое детей. Старшему сыну Динары Левенко исполнилось 6 лет.


    Теги:
    Карагандинская область Здравоохранение Происшествия Караганда Происшествия, ЧС
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!