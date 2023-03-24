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Досудебное расследование изнасилования 5-летнего ребенка проводят в Астане

Автор:  
Серик Сабеков
24 Марта 2023, 13:25
Досудебное расследование изнасилования 5-летнего ребенка проводят в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столичном департаменте полиции подтвердили информацию об изнасиловании пятилетней девочки в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным руководителя фонда «НеМолчи» Дины Тансари, все произошло в ночь с 7 на 8 марта. Девочка осталась дома с гражданским мужем матери, которая ушла на работу. К отцу девочки пришел знакомый, и они стали распивать алкоголь. В какой-то момент этот мужчина увел девочку к себе и изнасиловал.

В пресс-службе департамента полиции города Астана подтвердили факт.

«По данному факту управлением полиции Есильского района 8 марта текущего года зарегистрировано досудебное расследование по ст. 124 ч.1 УК РК. Назначены экспертизы, по результатам будет принято процессуальное решение», - сообщили в ведомстве.

В департаменте добавили, что иные данные досудебного расследования в интересах следствия на основании статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежат.


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