Доступные цены на продукты ожидают алматинцев в преддверии праздников

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Недорогие мясо и овощи смогут приобрести алматинцы накануне предстоящих праздников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Продукты питания по сниженным ценам будут реализовываться на ярмарках «выходного дня» и в 8 продовольственных павильонах СПК города.

«По фиксированной стоимости представлены 6 видов СЗПТ (социально значимых продовольственных товаров): мясо кур, говядина, картофель, лук, морковь и капуста. Указанная продукция будет дешевле среднерыночной на 15-40%», - говорится в сообщении акимата.

Кроме того, в продажу по цене производителя поступит свежий тепличный урожай помидоров и огурцов.

До конца года число павильонов, реализующих продукцию по сниженным ценам, возрастет до 22.

«Для этого дополнительно привлечены сельхозтоваропроизводители и птицефабрика из регионов, а также тепличный комплекс города», - добавили в акимате.

Ближайшие ярмарки «выходного дня» продлены на один день и будут проходить с 14 по 16 декабря.

Адреса ярмарок «выходного дня»:

1. Алмалинский район – ул. Гоголя / Масанчи;

2. Бостандыкский – мкр. Казахфильм, ул. Жарокова выше пр. аль-Фараби;

3. Ауэзовский – ул. Абая / Отеген батыра;

4. Жетысуский – мкр. Кулагер, ул. Серикова / ул.Казыбаева.

Время работы: 8:00 - 19:00.

Адреса продовольственных павильонов:

1. Ул.Толе би / Саина;

2. Ул. Шаляпина / Алтынсарина;

3. Пр. Абая / Алтынсарина;

4. Ул. Мынбаева / 6 линия;

5. Пр. Абая / Момышулы;

6. Пр. Абая / Саина;

7. Ул.Толе би / Фурката;

8. Мкр. Кулагер.

Время работы: 9:00 - 21:00.

«Нами расширены точки реализации доступных по цене продовольственных товаров. При этом, несмотря на ожидаемое повышение спроса, в преддверии праздников объемов продукции имеется в достаточном количестве для обеспечения потребности горожан», - сообщили в акимате Алматы.

Вместе с тем, как заверили в акимате города, проводится активная работа по сдерживанию цен в крупных торговых сетях и на рынках города.