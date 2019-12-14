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вчера 21:58
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вчера 20:08
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Доступные цены на продукты ожидают алматинцев в преддверии праздников
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Недорогие мясо и овощи смогут приобрести алматинцы накануне предстоящих праздников, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Продукты питания по сниженным ценам будут реализовываться на ярмарках «выходного дня» и в 8 продовольственных павильонах СПК города.
«По фиксированной стоимости представлены 6 видов СЗПТ (социально значимых продовольственных товаров): мясо кур, говядина, картофель, лук, морковь и капуста. Указанная продукция будет дешевле среднерыночной на 15-40%», - говорится в сообщении акимата.
Кроме того, в продажу по цене производителя поступит свежий тепличный урожай помидоров и огурцов.
До конца года число павильонов, реализующих продукцию по сниженным ценам, возрастет до 22.
«Для этого дополнительно привлечены сельхозтоваропроизводители и птицефабрика из регионов, а также тепличный комплекс города», - добавили в акимате.
Ближайшие ярмарки «выходного дня» продлены на один день и будут проходить с 14 по 16 декабря.
Адреса ярмарок «выходного дня»:
1. Алмалинский район – ул. Гоголя / Масанчи;
2. Бостандыкский – мкр. Казахфильм, ул. Жарокова выше пр. аль-Фараби;
3. Ауэзовский – ул. Абая / Отеген батыра;
4. Жетысуский – мкр. Кулагер, ул. Серикова / ул.Казыбаева.
Время работы: 8:00 - 19:00.
Адреса продовольственных павильонов:
1. Ул.Толе би / Саина;
2. Ул. Шаляпина / Алтынсарина;
3. Пр. Абая / Алтынсарина;
4. Ул. Мынбаева / 6 линия;
5. Пр. Абая / Момышулы;
6. Пр. Абая / Саина;
7. Ул.Толе би / Фурката;
8. Мкр. Кулагер.
Время работы: 9:00 - 21:00.
«Нами расширены точки реализации доступных по цене продовольственных товаров. При этом, несмотря на ожидаемое повышение спроса, в преддверии праздников объемов продукции имеется в достаточном количестве для обеспечения потребности горожан», - сообщили в акимате Алматы.
Вместе с тем, как заверили в акимате города, проводится активная работа по сдерживанию цен в крупных торговых сетях и на рынках города.
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