Доступность занятий спортом лицам с инвалидностью повысят в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области спортом занимаются 3732 человека с инвалидностью, в том числе 1440 детей. На аппаратном совещании в акимате региона говорили о развитии массового спорта и доступности его людям с ограниченными возможностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Для социализации детей с инвалидностью проводится системная работа в сфере спорта. Одним из самых востребованных видов спорта является плавание. В области с прошлого года реализуется государственный социальный заказ по охвату детей с аутизмом плаванием. Тренировки проходят в семи бассейнах региона. Но, тем не менее, в областном центре не хватает спортобъектов, особенно бассейнов, людям с ограниченными возможностями. Просим рассмотреть вопрос строительства малого спортзала с бассейном для людей с инвалидностью», – сказал руководитель управления физкультуры и спорта Карагандинской области Темирхан Абылаев.

Глава региона Ермаганбет Булекпаев поддержал это предложение.

«Стоит подумать и об открытии частного бассейна. Место есть. Охват детей с инвалидностью спортом маленький. Также эти дети нуждаются в особой поддержке и в городской среде. К примеру, в парке нет ни одной площадки для детей с особыми потребностями. Нужно по возможности в каждом парке сделать небольшое пространство для таких детей. Решить эти вопросы требуется как можно быстрее. Управлению спорта совместно с акимами городов и районов необходимо рассмотреть вопрос о выделении средств на социальные проекты для детей с инвалидностью», – поручил Ермаганбет Булекпаев.

В регионе проводится системная работа по привлечению в спорт молодежи. Также для охвата детей и подростков спортивными секциями в области реализуется госзаказ по подушевому финансированию. Открыто 175 спортивных секций по 23 видам спорта, бесплатно занимаются 10 443 ребёнка.

В сфере массового спорта в области действуют 1196 физкультурно-спортивных организаций с охватом более 430 тысяч человек.