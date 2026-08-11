Доступность выборов для людей с инвалидностью обсудили в ЦИК РК

Сегодня в Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан на заседании Рабочей группы по обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью обсудили практические вопросы создания условий для полноценной реализации избирательного права — от получения предвыборной информации до непосредственного голосования, передает Kazinform.

В нем приняли участие более 100 человек — члены Рабочей группы, представители Центральной и территориальных избирательных комиссий, Министерства труда и социальной защиты населения, общественных объединений лиц с инвалидностью, политических партий, а также Миссий по наблюдению за выборами от БДИПЧ ОБСЕ и СНГ.

Кроме того, в мероприятии приняли участие эксперты, внесшие значительный вклад в подготовку качественного и удобного в использовании трафарета со шрифтом Брайля: член Рабочей группы, уполномоченный по правам социально уязвимых слоев населения при Президенте Республики Казахстан Кенжегул Сейтжан, эксперт-менеджер по ассистивным технологиям и доступности информации в Nazarbayev University, член Координационного совета по вопросам социальной защиты лиц с инвалидностью, член Консультативного совета по политическому участию лиц с инвалидностью при БДИПЧ ОБСЕ Зият Абдыкаимов и брайлист Специализированной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан города Астаны Назигуль Касымбекова.

На заседании были представлены результаты мониторинга готовности избирательных участков к выборам депутатов Курултая Республики Казахстан. Эти обследования проводили члены Рабочей группы совместно с территориальными избирательными комиссиями и общественными объединениями. Основными параметрами мониторинга стали доступность избирательных участков и информации о выборах, наличие условий для самостоятельного передвижения и голосования, а также обеспеченность специальными средствами и технологиями.

— В ходе мониторинга особое внимание уделялось наличию пандусов, поручней, кнопок вызова помощи, специальных парковочных мест, доступной навигации, тактильных и рельефных указателей, а также широких кабин для избирателей, использующих кресла-коляски. Отдельно оценивалось наличие специальных информационных уголков и ассистивных средств для граждан с инвалидностью, включая материалы в доступных форматах, трафареты со шрифтом Брайля, аудиоматериалы, наушники, лупы и программные решения для незрячих и слабовидящих избирателей. Такой комплексный подход позволяет оценить не только физическую доступность участка, но и возможность самостоятельного получения информации и участия в голосовании, — отметила представитель общественного фонда «Центр поддержки глухих инвалидов Үміт» Жаныл Шалабаева.

По каждому обследованному участку во всех регионах подготовлены рекомендации по устранению выявленных замечаний. Местные исполнительные органы подтвердили готовность выполнить необходимые работы до дня голосования.

Председатель общественного объединения «Qamqor plus» Нияз Сундиталиев акцентировал, что важную роль в этой работе играет непосредственное участие представителей общественных организаций лиц с инвалидностью.

— Сегодня создаются необходимые условия для самостоятельного участия граждан с инвалидностью в голосовании, в том числе с использованием интерактивных средств. Представители НПО активно участвуют в мониторинге готовности избирательных участков. Важно, что речь идет не о помощи, а об обеспечении равных с другими гражданами прав и возможностей реализовать свое избирательное право, — подчеркнул Нияз Сундиталиев.

На избирательных участках предусмотрены меры по сопровождению избирателей с инвалидностью в день голосования, включая привлечение специалистов по жестовому языку, работу службы «Инватакси» и помощь обученных волонтеров.

На этом мониторинг не закачивается. Рабочие группы в столице, областях и городах республиканского значения продолжат отслеживать ситуацию и контролировать ход устранения выявленных замечаний совместно с территориальными избирательными комиссиями и местными исполнительными органами.

Обсудили сегодня участники встречи и возможности Интерактивной карты доступности на сайте inva.gov.kz. На нем размещена информация об избирательных участках и условиях их доступности для граждан с инвалидностью. Карта позволяет заранее определить доступность участка по месту регистрации, ознакомиться с предусмотренными условиями и спланировать голосование. С информацией о работе карты и порядке ее использования выступила вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Виктория Шегай.

Член ЦИК Ляззат Сүйіндік рассказала о ходе подготовки трафарета со шрифтом Брайля к бюллетеню для голосования.

Перед тиражированием образцы трафарета прошли многоэтапную экспертизу с участием специалистов в области ассистивных технологий и шрифта Брайля. Оценивались соответствие трафарета содержанию бюллетеня, расположение рельефно-точечных обозначений и удобство практического использования. Все замечания и предложения были учтены при доработке макета.

Дополнительной возможностью для самостоятельного ознакомления с содержанием бюллетеня является его аудиоверсия, доступная на компьютерах в специальных уголках для лиц с инвалидностью.

В завершение заседания представители Жамбылской и Павлодарской областей поделились опытом внедрения новых подходов к доступному голосованию граждан с инвалидностью. Отмечено, что решения, апробированные на учебных избирательных участках, постепенно внедряются в практику территориальных избирательных комиссий. Речь идет не только об оснащении участков современными ассистивными технологиями, но и о подготовке членов комиссий, в том числе с использованием специального видеокурса и практического обучения.

Как сообщало ранее Министерство труда и социальной защиты населения РК, более 90% избирательных участков в Казахстане доступны для лиц с инвалидностью.