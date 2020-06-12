Доступная среда для лиц с особыми потребностями: какие нарушения выявили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы рассказали, как проводится работа по формированию доступной среды для лиц с особыми потребностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Лица с особыми потребностями – это категория граждан, которая остро нуждается в социальной защите. Поэтому важнейшим условием и средством обеспечения инвалидов равными с другими гражданами возможностями является формирование доступной среды», - сказал в ходе онлайн-брифинга руководитель департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по Алматы Айдынжан Нарматов.

За 2019 год департамент осуществил контроль в 70 объектах на предмет соблюдения законов о социальной защите инвалидов, в том числе в части отсутствия обеспечения гражданам с инвалидностью доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, к объектам здравоохранения, образования, культуры, спорта, государственным организациям, учреждениям, а также к другим объектам.

Из них 17 внеплановых проверок, которые проводились в рамках утвержденных проверочных листов, и 41 плановых проверок. Также совместно с районными прокуратурами осуществлены 12 совместных выездов по вопросам доступности объектов.

«В ходе проверок были выявлены многочисленные нарушения, такие как отсутствие пандусов, несоответствие имеющихся пандусов требованиям стандарта, отсутствие парковочных мест для лиц с ограниченными возможностями, тактильных средств, информации для слабовидящих и слабослышащих групп населения, специальных указательных знаков, не оборудованы санитарно-гигиенические помещения», - сказал спикер.

По итогам проведенных проверок руководителям 44 объектов выданы предписания об устранении выявленных нарушений, привлечены к административной ответственности 3 субъекта на общую сумму свыше 500 тысяч тенге.

Департамент провел 41 совместный выезд по мониторингу состояния доступности объектов по линии партийного контроля «Кедергiсiз келешек», обследовали 233 объекта.

В текущем году до введения режима ЧП был осуществлен контроль в сфере социальной защиты населения в 13 медицинских учреждениях города Алматы. По результатам контроля был выявлен ряд нарушений, руководителям объектов выданы 13 предписаний об устранении выявленных нарушений со сроком до трех месяцев.

Как показывают результаты мониторинга, в большинстве объектов пандусы имеют неправильный уклон, не соответствуют ширина пандуса, высота поручней, звонки вызова, в некоторых объектах вовсе отсутствуют условия для посещения объекта незрячими людьми (отсутствие тактильных плиток).