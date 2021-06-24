РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:35, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    Доступная среда для лиц с инвалидностью: что делается в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов, ратифицированной Казахстаном в 2015 году, государства-участники принимают надлежащие меры для обеспечения инвалидов доступа наравне с другими к транспорту, к информации и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и системы, как в городских, так и в сельских районах. В этой связи в Минтруда рассказали, какая работа проводится для безбарьерного доступа для лиц с ограниченными возможностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Одним из направлений Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан до 2025 года является комплексная доступность и безбарьерная среда. В рамках данного направления предусмотрено закрепить на законодательном уровне понятия «разумное приспособление», совершенствование законодательства в части установления требований обязательного обеспечения доступности зданий и сооружений, автомобильных дорог общего пользования и улиц населенных пунктов для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

    «В рамках Национального плана целевыми индикаторами достижения поставленных задач являются:

    - доступность услуг организаций социальной и транспортной инфраструктуры;

    - доступность маршрутов общественного транспорта;

    - аккредитация экспертов для выполнения работ по защите прав людей с инвалидностью на доступную среду;

    - доступ приоритетных социально значимых объектов для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения», - отметили в министерстве труда и социальной защиты населения.

    На сегодняшний день, для создания благоприятной среды для жизнедеятельности маломобильных групп населения действующая нормативно - правовая и техническая база содержит все необходимые требования на каждом этапе строительного процесса (при проектировании и строительстве).

    Данная работа проведена Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в рамках исполнения мероприятий Дорожной карты, утвержденной в реализацию пункта 62 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 05.10.2018 г.

    В период с 2021 по 2025 годы в рамках партийного проекта «Кедергісіз келешек» Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан совместно с местными исполнительными органами планирует активизировать работу региональных групп общественного контроля и проводить мониторинг 22 тысяч адаптированных местными исполнительными органами объектов социально-транспортной инфраструктуры на предмет качества проведенной адаптации для лиц с особыми потребностями.

    «Ежегодно, начиная с 2021 года из общего числа указанных объектов (22 000) мониторингу будут подлежать 4 400 объектов (20% от общего числа). Таким образом, к 2025 году планируется охватить 100% объектов из общего числа запланированных. По состоянию на 1 июня 2021 года мониторинг осуществлен на 3 091 объектах, что составило 66,1% от общего плана на текущий год», - сообщили в Минтруда.

    По данным ведомства, на информационном портале «Социальная защита лиц с инвалидностью» реализован раздел «Интерактивная карта доступности», который наполняется сведениями о доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры местных исполнительных органами.

    Портал предоставляет возможность оценивать доступность каждого объекта, оставлять комментарии и отзывы.

    Портал позволил: оцифровать и систематизировать данные местных исполнительных органов о доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры;

    - способствовал публичному информированию общественности о доступности объектов;

    - принимать действенные меры по адаптации объектов через региональные планы инвентаризации и адаптации объектов исходя из оценки потенциальной посещаемости их инвалидами.

    На сегодня в систему введены данные 35,6 тыс. объектов, из которых доступны - 524 объекта для лиц с нарушением слуха, 69 объекта для лиц с нарушением зрения, а также частично доступны - 33,9 объектов для лиц передвигающихся на кресло-коляске, 24,1 объекта для лиц с нарушением слуха, 32,5 объекта для лиц с нарушением зрения, 33,3 объекта для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата.

    Как отметили в Минтруда, работа в данном направлении продолжается в рамках Дорожной карты по обеспечению 100% безбарьерного доступа для инвалидов на 2021-2023 годы.


    Теги:
    Социальная поддержка Минтруда РК Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:19
    Девять жертв, десятки человек оказались в ловушке из-за обрушения крыши церкви в Мексике
    Сегодня, 11:04
    Спортсмен попал молотом в судью на Азиатских играх в Китае
    Сегодня, 11:02
    Два человека и собака погибли при нападении медведя гризли в Канаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!