Доступна ли вакцина QazVac в ТРЦ страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доступна ли вакцина QazVac по стране, в том числе в прививочных пунктах торговых центров, ответили в Минздраве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова на сегодня первой дозой казахстанской вакцины привились более 40 тысяч человек, второй дозой - 22 тысячи граждан.

«Вакцина QazVac начала поступать с апреля месяца. В конце апреля было поставлено 50 тысяч доз, в мае было поставлено также 50 тысяч доз вакцины. В июне планируется до конца месяца поставить уже 100 тысяч доз вакцины. На сегодня QazVac привито у нас первой дозой около 41 тысячи человек, второй дозой - 22 тысячи. Во всех регионах вакцина есть, заканчивается она на сегодня уже в Алматы. Надо отметить, что вакцина QazVac пользуется популярностью у населения», - сказала Айжан Есмагамбетова в ходе брифинга в СЦК.

Также она ответила на вопрос по поводу доступности отечественной вакцины в торгово-развлекательных центрах.

«Могу сказать, что в принципе, в торговых центрах вакцины, когда они есть в регионе, в достаточном количестве. Когда поступает, она достаточна, в ТРЦ есть. Хотела обратить внимание на том, что 50 тысяч доз QazVac распределяются в разрезе регионов, от 2 тысяч до 6 тысяч доз. Поэтому регионы сами определяют для себя, где обеспечить доступность вакцины - в ТРЦ или организациях, где есть прививочные пункты», - отметила председатель Комитета.

Глава Минздрава Казахстана Алексей Цой ранее рассказал о своем самочувствии после прививки казахстанской вакциной против COVID-19.