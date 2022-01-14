Доступна ли вакцина Pfizer для казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О доступности вакцины Pfizer для казахстанцев рассказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня у нас есть 2 млн 400 доз вакцины Pfizer. В рамках договора о поставке, который был завершен в прошлом году в 4 млн доз, еще будет поставлено 600 тысяч доз. То есть, на основании этого еще 3 млн доз вакцины Pfizer на территории республики есть. Сегодня вакцина Comirnaty Pfizer используется для вакцинации подростков в возрасте 12-18 лет, беременных, кормящих женщин, для ревакцинации беременных. Вчера принято постановление главного государственного санврача, который допускает использование вакцины Comirnaty Pfizer для ревакцинации лиц старше 60 лет, потому что это наиболее уязвимая группа, и при наличии сопутствующих заболеваний с возрастом может вызвать тяжелые заболевания», - пояснила Айжан Есмагамбетова.

Также она отметила, что для ревакцинироваться препаратом Pfizer могут медицинские работники, которые сегодня находятся на передовой и практически ежедневно контактируют с больными коронавирусной инфекцией или с лицами, которых не исключается заболевание КВИ.

Айжан Есмагамбетова ответила на вопрос, влияют ли вводимые ограничения на наличие вакцины.

«На введение ограничений по стране наличие вакцины Pfizer никак не влияет. Мы сегодня продолжаем вакцинацию населения всеми доступными вакцинами и ревакцинацию населения. На введение тех или иных ограничений, в первую очередь, влияет нагрузка на систему здравоохранения», - сказала председатель Комитета.

«Ограничение вводится для того, чтобы уменьшить контакты, разобщить коллективы, то есть, сократить распространение вируса среди населения, чтобы уменьшить нагрузку на систему здравоохранения. Мы все должны понимать, что возможности системы здравоохранения небезграничны», - объяснила Айжан Есмагамбетова.

Ранее председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения пояснила , почему регионы Казахстана переходят в «красную» зону по коронавирусу.







