Доступ отечественных предприятий к участию в гособоронзаказе не ограничен - МОАП РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) РК дало разъяснения по поводу обращения консорциума «Жасампаз», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее консорциум «Жасампаз», объединяющий отечественные предприятия легкой промышленности, обратился к депутатам Парламента в связи с сомнительными поправками в новый законопроект о государственном оборонном заказе.

Информация об ограничении участия объединения юридических лиц (консорциума) в качестве исполнителей государственного оборонного заказа (ГОЗ) в проекте нового Закона РК «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе» (законопроект), является не совсем корректной, говорится в пресс-релизе МОАП РК.

Понятие «консорциум» законодательно закреплено в Гражданском кодексе Республики Казахстан. В законопроекте допускается возможность участия предприятий в консорциуме при условии соблюдения ими требований Реестра отечественных товаропроизводителей, поставщиков работ и услуг. Никаких ограничений для участия консорциума в реализации гособоронзаказа нет. В соответствии с действующим законодательством страны, консорциумы могут участвовать в любой сфере деятельности государства, в том числе и ГОЗ, разъясняет пресс-служба министерства.

Объединение отечественных производителей в консорциумы позволяет увеличить долю казахстанского содержания в конечном продукте, что имеет большое значение при выборе исполнителя гособоронзаказа. Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности РК готово рассмотреть в Правилах формирования, размещения и выполнения ГОЗ нормы с возможностью (при прочих равных условиях) осуществлять выбор в пользу производителей, которые предложат большую долю отечественного содержания при производстве товара, выполнении работ и оказании услуг, даже при том, что цена будет на 10% , а возможно на 20%, выше, чем у других производителей, говорится в сообщении.

Доступ к участию в ГОЗ для отечественных предприятий легкой промышленности не ограничивается. Большинство предприятий, производителей готовой продукции в этой отрасли, соответствующих квалификационным требованиям для включения в Реестр, по-прежнему могут участвовать в ГОЗе.

Что касается конкретно консорциума «Жасампаз», то в настоящее время его участники представлены в реестре, поэтому, речь о закрытии производства, либо сокращении 6 тыс. работников легкой промышленности не идет, отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, планирование оборонзаказа на 2019 год, завершилось уже в мае текущего года, поэтому действующие законодательные нормы в части формирования, размещения и выполнения ГОЗ, будут действовать до 1 января 2020 года.

Необходимо отметить, что доля легкой промышленности в объеме промышленного производства составляет 0,4%, а в объеме обрабатывающей промышленности - 1%. Это наглядно показывает, что в целом влияние отрасли на экономику нашей страны незначительно, по сравнению с другими отраслями.

МОАП РК в пределах своей компетенции оказывает всестороннюю поддержку отечественной легкой промышленности, в законопроекте закреплено расширение номенклатуры товаров в составе ГОЗ.

Если ранее в составе гособоронзаказа было только производство военной и специальной формы одежды, знаков различия и средств индивидуальной защиты для силовиков, то сейчас в законопроекте закреплено включение всего вещевого имущества, вплоть до постельного и нижнего белья. Это позволит увеличить объем ГОЗ для предприятий легкой промышленности, что будет одной из мер её поддержки, а также позволит им увеличить производство и количество рабочих мест.

Что касается поправки о включении консорциума в исполнители гособоронзаказа, то она была предложена депутатами Мажилиса Парламента РК, при этом эта поправка не решала вопрос участия консорциума в гособоронзаказе в полной мере.

В связи с чем, Правительством РК было дано заключение о поддержке этой поправки, но при условии установления дополнительных норм в законопроекте с целью исключения создания пробелов и коллизий в действующем законодательстве республики, в части ответственности участников консорциума, порядка включения и исключения консорциумов из реестра и других немаловажных факторов.

Данные вопросы были обсуждены в Мажилисе Парламента РК, после чего поправка были снята с законопроекта, с дальнейшей возможностью её обсуждения в рамках других законопроектов, так как она требует более глубокого и комплексного подхода к данной теме и предусматривает внесение дополнительных изменений в действующее законодательство РК.

Со своей же стороны МОАП РК готово к «открытому диалогу» и обсуждению данной темы со всеми заинтересованными партнерами не только в рамках принятия данного законопроекта, но и в комплексе с другими вопросами реализации ГОЗ, отмечает пресс-служба МОАП РК.