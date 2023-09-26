Доступ осужденных к квалифицированной юридической помощи восстановят в Казахстане

Конституционный суд Казахстана признал норму Уголовно-процессуального кодекса неконституционной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным ведомства, в Конституционный суд поступило обращение гражданина о рассмотрении на соответствие Конституции статьи 482 Уголовно-процессуального кодекса.

Из обращения следует, что адвокатом субъекта обращения в рамках оказания правовой помощи заявителю в период отбывания им наказания в учреждении Комитета уголовно-исполнительной системы была направлена жалоба в суд.

Постановлением суда жалоба адвоката оставлена без рассмотрения ввиду подачи жалобы ненадлежащим лицом. Суд указал, что правом на принесение жалобы, связанной с исполнением приговора, обладает только осужденный. Судебная коллегия по уголовным делам оставила данное решение суда без изменений.

По мнению автора обращения, положение оспариваемой нормы лишает осужденного гражданина права на получение одного из видов квалифицированной юридической помощи, гарантированной Законом «Об адвокатской деятельности и юридической помощи».

Конституционный суд обратил внимание на то, что статья 482 УПК состоит из четырех частей, тогда как оспариваемая заявителем норма, определяющая субъект, наделенный правом принесения жалобы, изложена в первом предложении части первой указанной статьи.

В этой связи, Конституционный суд проверил конституционность статьи 482 УПК только в части, указанной в обращении, и указал следующее.

Право на получение квалифицированной юридической помощи гарантируется каждому пунктом 3 статьи 13 Конституции.

Статья 2 Закона устанавливает, что нормы, регулирующие адвокатскую деятельность и юридическую помощь, могут содержаться и в иных нормативных правовых актах. Закон допускает также, что нормативными правовыми актами Республики Казахстан могут устанавливаться особенности оказания юридической помощи.

Такими нормативными правовыми актами в рассматриваемом случае являются УПК и Уголовно-исполнительный кодекс.

Согласно нормам особенной части УПК участие защитника, в том числе обязательное, предусматривается не только в ходе досудебного производства, но и при рассмотрении уголовного дела судами различных инстанций. В частности, право принесения ходатайства о пересмотре в суде кассационной инстанции приговора, вступившего в законную силу, принадлежит не только осужденному, но и его защитнику (статьи 414 и 486 УПК).

Аналогичный подход применен законодателем в отношении права на подачу ходатайства о возбуждении производства по вновь открывшимся обстоятельствам (статья 502 УПК). Эти нормы соотносятся с конституционной гарантией на получение квалифицированной юридической помощи, соответствуют принципам уголовного процесса, формам и видам юридической помощи, установленным законом, и направлены на обеспечение права осужденного на защиту.

В то же время на стадии исполнения приговора процессуальное право защитника на принесение ходатайств в интересах осужденного ограничено. Так, в установленном статьей 476 УПК перечне из 26 вопросов, подлежащих рассмотрению судом при исполнении приговора, рассмотрение 12 вопросов может быть инициировано только самим осужденным, но не его защитником (пункты 2), 4), 5), 7), 9), 11), 13), 15), 16), 17),19), 20) и лишь один вопрос (пункт 23) – осужденным или его защитником (статья 477 УПК).

В соответствии со статьей 482 УПК защитник не наделен полномочием на принесение жалоб в защиту осужденного на действия (бездействие) и решения (в редакции на русском языке) учреждения или органа, исполняющих наказание, затрагивающие права и законные интересы осужденного, а также на решения прокурора по вопросам, связанным с исполнением приговора, либо отказ прокурора в удовлетворении их аналогичных жалоб.

Отмеченный правовой пробел на практике восполняется оказанием адвокатом юридической помощи осужденному путем подачи жалоб от имени осужденного на основании выданной ему осужденным доверенности, включающей в себя полномочия на принесение жалоб от имени доверителя.

УПК не предусматривает в числе участников уголовного процесса такой процессуальной фигуры, как представитель осужденного, исключая случаи, когда осужденный является несовершеннолетним и в деле участвует его законный представитель. Применение института представительства по доверенности, присущего, прежде всего, гражданскому праву, в уголовном процессе является в данном случае вынужденной мерой, применяемой адвокатами для защиты прав осужденного в отсутствие специальных норм в УПК.

При проверке статьи 482 УПК Конституционным судом также выявлена смысловая неидентичность ее текстов на государственном и русском языках.

Конституционный суд также обратил внимание на то, что ряд норм УПК, касающийся оказания юридической помощи, сформулирован с нарушением правил юридической техники, в результате чего некоторые их предписания выражены нечетко.

Конституционный суд указал, что закон должен соответствовать требованиям юридической точности и предсказуемости последствий. Его нормы должны быть сформулированы с достаточной степенью четкости и основываться на понятных критериях, позволяющих со всей определенностью отличать правомерное поведение от противоправного, исключая возможность произвольной интерпретации положений закона.

Отмеченные недостатки УПК создают возможность для неоднозначного понимания некоторых содержащихся в нем положений, что на практике может привести к произвольному истолкованию и неадекватному применению данного законодательного акта и, как результат, к необоснованному ограничению прав и свобод человека и гражданина.

По итогам проверки обращения гражданина Конституционный Суд признал первое предложение части первой статьи 482 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан не соответствующим Конституции Республики Казахстан.

С полным текстом нормативного постановления можно ознакомиться по ссылке.