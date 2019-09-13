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Доступ казахстанских товаров к российским портам прокомментировали в ЕЭК

Автор:  
Серик Сабеков
13 Сентября 2019, 11:16
Доступ казахстанских товаров к российским портам прокомментировали в ЕЭК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопрос ограничения поставок казахстанского угля в Украину через территорию России и доступ к портам РФ прокомментировал член Коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По моим данным, подобная схема была обговорена на уровне Правительства, если не ошибаюсь на межправкомиссии. Все это связано с санкционным давлением, которое было и поэтому идет квотирование поставок транзита угля через территорию Российской Федерации в Украину. Я разговаривал с российскими коллегами. У них тоже есть свои аргументы - они говорят, что даже эти квоты на сегодняшний день не выполняются, но это уже отдельный разговор. Здесь необходимо определиться с той политикой, которая будет по транзиту», - сказал Серик Жумангарин в интервью журналистам в кулуарах диалоговой площадки с бизнес-сообществом Казахстана «Перспективы евразийской экономической интеграции» в НПП «Атамекен»

Отдельно он остановился на вопросе доступа казахстанского бизнеса к российским портам.

«Вопрос по доступу на территорию российских портов, он рассматривался как препятствие. На сегодняшний день, я считаю, что вопрос решен. Соответствующее соглашение подписано, доступ обеспечен. Но там есть определенные схемы работы, которые необходимо соблюдать», - добавил Серик Жумангарин.


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