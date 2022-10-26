Доступ казахстанцев к мобильным финоперациям расширился с введением мгновенных переводов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мгновенные переводы, предназначенные для обычных граждан, начали повсеместно использовать в предпринимательской деятельности. В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК напомнили казахстанцам об обязательствах, которые они должны выполнять, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С введением мгновенных переводов банки улучшили и расширили доступ людей к мобильным финансовым операциям. Мгновенные переводы, предназначенные исключительно для обычных граждан, начали повсеместно использовать в предпринимательской деятельности. Лица, получившие переводы от 100 и более разных лиц в течение трех месяцев подряд, попадут в зону риска. Сведения о них передадут в Комитет государственных доходов РК. Физическое лицо обяжут встать на регистрационный учет и отчислять налоги или объяснить возникновение данных средств. Выплаченные налоги идут на социальные нужды, как строительство школ, пенсионные выплаты, помощь многодетным матерям, благоустройство страны», - говорится в сообщении Комитета государственных доходов РК.

К операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, относятся: получение одним физическим лицом в течение каждого из трех календарных месяцев денежных средств от 100 или более разных лиц на банковский счет, который не предназначен для осуществления предпринимательской деятельности.

В рамках Налогового кодекса предусматривается, что до 2025 года банки второго уровня будут передавать в органы государственных доходов сведения поэтапно по следующим категориям физических лиц, дополняя уже имеющиеся категории:

1 этап (с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года):

- по государственным служащим и их супругам, а также лицам, приравненных к ним и их супругам.

2 этап (с 1 января 2023 года до 1 января 2024 года):

- по работникам бюджетной сферы и их супругам, а также работникам субъектов квазигосударственного сектора и их супругам.

3 этап (с 1 января 2024 года до 1 января 2025 года):

- по руководителям, учредителям (участникам) юридических лиц и их супругам, индивидуальным предпринимателям и их супругам.

4 этап (с 1 января 2025 года) – по всем оставшимся категориям населения.

В 2023 году банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, планируют предоставлять сведения по лицам из первого этапа.

В Комитете госдоходов отметили, что приказ не затрагивает личные переводы физических лиц - добросовестных налогоплательщиков. Эта мера нацелена на повышение эффективности при проведении налогового мониторинга, соблюдение норм законодательства РК и предотвращение ущерба от уклонения от уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что Комитет государственных доходов Министерства финансов РК разработал критерии по мобильным переводам физических лиц.