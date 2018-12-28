Доступ к порталу госзакупок станет платным для поставщиков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 27 декабря 2018 года Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора». В Министерстве финансов РК разъяснили, какие именно дополнения будут внесены в законодательство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, будет увеличена пороговая сумма закупок из одного источника до 500 МРП. Кроме того, в закупках способом запроса ценовых предложений (до 1000 МРП) заказчики получат право указывать фирменные наименования товаров, что как утверждают в министерстве, позволит повысить качество закупаемых товаров.

«Это обосновано тем, что сейчас в закупках способом запроса ценовых предложений имеется большая проблема поставки некачественных товаров, как правило, это контрафактная продукция. Такая продукция в целом соответствует характеристикам, указанным в технической спецификации. Однако, после приема товаров и их эксплуатации, они выходят из строя», - сказал директор Департамента законодательства Министерства финансов РК Сабит Ахметов на брифинге в ведомстве.

Согласно закону, будет установлено новое квалификационное требование в виде финансовой устойчивости потенциального поставщика, которое будут определять уплаченные налоги, наличие оборотных и основных средств, а также фонд оплаты труда.

Учитывает принятый закон и так называемых «профессиональных жалобщиков» - новый закон подразумевает запрет просмотра документов других участников для потенциальных поставщиков. Помимо этого, теперь не будут рассматриваться жалобы потенциальных поставщиков, не принимавших участие в предварительном обсуждении конкурсной документации, а также не приостанавливать срок заключения договора по жалобам третьих лиц (не принимавших участие в закупках). Самое основное нововведение в этом плане - теперь, услуги использования веб-портала госзакупок станут платными. Как пояснил С. Ахметов, сумма взноса за участие в закупках будет варьироваться в зависимости от суммы закупки. До 1 млн тенге - 1 МРП в год, до 10 млн - 10 МРП в год, до 100 млн - 20 МРП в год, до 1 млрд тенге - 60 МРП в год, если же сумма неограничена - 122 МРП в год.

«С тем, чтобы посмотреть итоги конкурса, проблем нету. Но в момент подачи заявки осуществляется проверка - осуществил ли участник оплату. Сами потенциальные поставщики для защиты малого и среднего бизнеса, дифференцированно разграничены. Есть МСБ, который участвует в закупках до 1 млн тенге. Для них оплата составляет 1 МРП или 2,5 тысячи тенге. И сумма эта будет вноситься не за каждую закупку, а 1 раз в год. Таких поставщиков у нас 37, 726 тысяч», - пояснил он.

Если же поставщик далее решил участвовать в сумме закупки, превышающей внесенный им взнос, то ему нужно будет лишь доплатить необходимую для этого сумму.