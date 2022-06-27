27 Июня 2022 16:57

Доступ к качественному водоснабжению имеют 92% акмолинцев

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – В текущем году в Акмолинской области реализуют 63 проекта по водоснабжению и водоотведению на 17 млрд тенге. Об этом сообщил на прошедшей пресс-конференции в СЦК аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, в настоящее время доступ к качественному водоснабжению имеют 92% населения области, в том числе жители городов - 95% и сельских населенных пунктов – 89,3%.

Всего в целях обеспечения водоснабжением 177 населенных пунктов региона до 2025 года запланирована масштабная работа. Это строительство сетей в 68 селах, установка комплексных блок-модулей в 72 селах, бурение скважин с установкой фильтров или пунктов раздачи воды в 37 населенных пунктах.

«В этом году реализуются 63 проекта по водоснабжению и водоотведению на 17 млрд тенге, из них 45 проектов будут завершены в течение года, 18 - переходящие на 2023 год», - поделился Е. Маржикпаев.