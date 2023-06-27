Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Доступ детей с инвалидностью к дорогостоящим средствам реабилитации обещает Минтруда

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
27 Июня 2023, 12:50
Доступ детей с инвалидностью к дорогостоящим средствам реабилитации обещает Минтруда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра-министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова рассказала о мерах, направленных на обеспечение лиц с инвалидностью техническими средствами реабилитации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последнее время часто поднимается вопрос обеспеченности качественными техническими средствами реабилитации (ТСР). Минтруда рассматривается 2 способа его решения. Первый – в этом году стартует проект «Инновационная фабрика технических средств реабилитации», реализуемый совместно с фондом «Қазақстан халқына», который позволит детям получить доступ к дорогостоящим средствам реабилитации», - сказала Тамара Дуйсенова на заседании Правительства.

Второй – полностью пересмотрен Классификатор технических средств реабилитации. ТСР будут предоставляться в зависимости от индивидуальных потребностей каждого гражданина. Вводится на практике в конце года.

«Для повышения размера пенсии и обеспечения финансовой устойчивости системы в начале года изменены параметры расчета размеров базовой и трудовой пенсий. В результате применения механизма дифференциации размер минимальной базовой пенсии вырос до 21%. Это была социальная поддержка пенсионеров с низкими пенсиями. А для будущих пенсионеров с 1 января 2024 года будут уплачиваться дополнительные пенсионные взносы со стороны работодателей», – заключила вице-премьер.


Правительство РК   Минздрав РК   Минтруда РК   Здравоохранение  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах РК
Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах РК