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Достойную зарплату за просмотр сериалов предлагают в Минске
МИНСК. КАЗИНФОРМ - Необычная вакансия появилась в Минске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».
Вакансия мечты на просторах белорусского Интернета появилась пару месяцев назад.
За короткий срок работодателю пришло более 2 тысяч резюме. Главная задача для нового сотрудника - целый день смотреть сериалы. У этого удовольствия все не так просто. Есть список ответственных задач, полноценная зарплата - 500 американских долларов, собственное рабочее место и 8-часовой рабочий день.
«Мы получили в общей сложности около 2,5 тысяч откликов на эту вакансию всего за три дня», - говорит организатор кастинга Николай Бределев.
Как шутит сам работодатель - у кого на заставке смартфона стоит фото Дмитрия Нагиева, он знает наизусть песни из «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитского Петербурга», тот и станет победителем кастинга. И именно победителем - ведь нового сотрудника собираются выбрать на конкурсной основе. Из тысячи претендентов в финал попали всего 10 человек.
«Для меня было неожиданностью, что не потребуют, не попросят самого написать сценарий. Жюри дополнительно попросило выдать какую-то ассоциацию к определенному предмету», - поделился конкурсант Арсений Седов.
К такой «нелегкой профессии» есть и определенный ряд требований. Новый сотрудник должен быть с высшим образованием и, конечно, он должен любить сериалы. Знание биографий актеров приветствуется. После просмотра очередного сериала, сотрудник должен проанализировать материал и выставить ему соответствующий рейтинг.
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