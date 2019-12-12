Достойное завершение Года молодежи – сенатор о повышении стипендии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Михаил Бортник прокомментировал поручение Главы государства повысить стипендию студентам на 25%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конечно, размеры стипендии всегда оставляют, так сказать, желать большего. Но здесь нужно отметить социальную направленность нашего государства, которое в любой ситуации старается поддержать и стариков, и студентов, и молодежь. Думаю, это достойное завершение Года молодежи – интенсивно пройдя его, студенты получили еще и материальную поддержку. Думаю, нужно это ценить и правильно доводить до сведения той молодежи, которая получит эту надбавку, и для тех, кто должен стремиться, чтобы получить эту стипендию», - сказал депутат в кулуарах Сената.

По его мнению, студентов стимул должен быть всегда.

«И один из стимулов, конечно, материальная поддержка. Вместе с тем, главный стимул для студента – это получить качественные знания, а затем хорошую работу, которая будет достойно оплачиваться», - отметил М. Бортник.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии закрытия Года молодежи поручил повысить стипендию на 25% студентам вузов, магистрантам, докторантам, а также учащимся колледжей.