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Достойное долголетие обсудили на семинар-тренинге в Нур-Султане

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
8 Октября 2021, 20:41
Достойное долголетие обсудили на семинар-тренинге в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Офис Фонда ООН в области народонаселения в Казахстане при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК организовал семинар-тренинг «Направления и приоритеты государственной политики в области старения. Активное, здоровое и достойное долголетие для граждан Казахстана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Офис Фонда ООН в РК.

Согласно демографическим прогнозам одним из основных изменений возрастной структуры населения Казахстана в предстоящие 30 лет будет старение. И поэтому четко выверенная национальная политика должна быть в повестке дня правительства страны.

Депутаты Сената и Мажилиса Парламента, представители заинтересованных государственных органов и НПО в ходе семинара обсудили вопросы по обеспечению активного, здорового и достойного долголетия казахстанцам в соответствии с лучшими международными практиками.

«В соответствии с провозглашенным Главой государства Касым-Жомартом Токаевым принципом «слышащего государства», а также глобальной повесткой дня «Не оставлять никого позади» выработка мер по повышению качества жизни, улучшению социального и психологического благополучия граждан старшего возраста является неотъемлемой частью государственной социальной политики», - отметил председатель совета директоров АО «Национальный кардиохирургический центр» Б. Туткушев.

С приветствием к участникам семинара обратилась депутат Сената Парламента Д. Нукетаева.

«Результаты исследований положения пожилых людей имеют важное значение для достижения целей устойчивого развития с особым фокусом на уязвимые слои населения, к которым также относятся люди преклонного возраста. И поэтому, проведение данного семинар-тренинга для депутатов Парламента, представителей центральных государственных органов считаем своевременным», - отметила сенатор.

По прогнозам исследований ЮНФПА, в Казахстане к 2050 году число лиц в возрасте старше 65 лет увеличится почти в 2 раза - до 3,4 млн. человек, а их доля в возрастной структуре населения - до более, чем 14%. Страна находится на начальной стадии демографического перехода. Однако, на северо-востоке и в части центрального Казахстана порог в 7%, характерный для стареющей нации, уже преодолен.

В ходе семинара зарубежные и отечественные эксперты обсудили актуальные проблемы демографического перехода, старения населения и активного долголетия; обеспечение прав людей пожилого возраста в программных документах ООН по вопросам старения; особенности старения населения в Казахстане и тенденции в мире.

Семинар-тренинг дал возможность участникам и экспертам совместно обсудить разработку мер по повышению качества жизни и улучшению социального и психологического благополучия граждан старшего поколения.


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