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Достойно представить страну на Олимпийских играх обещает Минкультуры и спорта РК

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
19 Апреля 2023, 13:23
Достойно представить страну на Олимпийских играх обещает Минкультуры и спорта РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта Асхат Оралов рассказал о приоритетных направлениях в работе ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас мы ставим своим приоритетом развитие массового и детско-юношеского спорта, а также делаем акцент на развитии олимпийских видов спорта. В следующем году будут проведены Олимпийские игры, поэтому мы сейчас плотнее выстраиваем работу со всеми федерациями», - сказал Асхат Оралов в кулуарах Правительства.

Он напомнил, что впервые в истории наши спортсмены по вольной борьбе заняли первое общекомандное место.

«Мы выиграли 7 золотых, 4 серебряных и 9 бронзовых медалей. На международных стартах сейчас идут этапы лицензионных турниров, думаю, наши спортсмены будут достойно представлять нашу страну. Но это комплексный вопрос – это тренерский состав, спортивная медицина, федерации. Мы будем создавать все условия, чтобы наши спортсмены достойно представили страну на олимпийских играх», - добавил министр.


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