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    01:03, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Достойный результат: Ермек Маржикпаев поздравил «Барыс» с победой

    18 сентября «Барыс» с крупным счетом обыграл «Нефтехимик».
    Фото: Telegram-канал Ермека Макжипаева

    Министр туризма и спорта РК Ермек Макжипаев посетил матч Континентальной хоккейной лиги между столичным «Барысом» и «Нефтехимиком» из Нижнекамска и оценил разгромную победу казахстанского клуба, передает МИА «Казинформ».

    Он отметил, что после неудачного начала сезона команде было очень важно одержать вторую победу кряду, и с этой задачей казахстанский коллектив справился на отлично — 8:0 в пользу хозяев льда.

     «Более чем достойный результат! Игра была зрелищной, а болельщики, активно поддерживавшие хоккеистов весь матч, создали по-настоящему яркую атмосферу. Особенно радует, что отечественным спортом интересуются дети и подростки. На трибунах их было много. Уверен, сегодняшняя игра пришлась по душе поклонникам «Барыса», но впереди долгий регулярный сезон, сильные соперники и борьба за место в плей-офф. Желаю хоккеистам и тренерскому штабу столичного клуба почаще радовать болельщиков такими уверенными победами, как в сегодняшнем матче», - написал Маржикпаев в Telegram-канале.

    Напомним, 18 сентября «Барыс» с крупным счетом обыграл «Нефтехимик».

    Теги:
    Спорт Хоккей Победа
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