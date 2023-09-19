Достойный результат: Ермек Маржикпаев поздравил «Барыс» с победой

Министр туризма и спорта РК Ермек Макжипаев посетил матч Континентальной хоккейной лиги между столичным «Барысом» и «Нефтехимиком» из Нижнекамска и оценил разгромную победу казахстанского клуба, передает МИА «Казинформ».

Он отметил, что после неудачного начала сезона команде было очень важно одержать вторую победу кряду, и с этой задачей казахстанский коллектив справился на отлично — 8:0 в пользу хозяев льда.

«Более чем достойный результат! Игра была зрелищной, а болельщики, активно поддерживавшие хоккеистов весь матч, создали по-настоящему яркую атмосферу. Особенно радует, что отечественным спортом интересуются дети и подростки. На трибунах их было много. Уверен, сегодняшняя игра пришлась по душе поклонникам «Барыса», но впереди долгий регулярный сезон, сильные соперники и борьба за место в плей-офф. Желаю хоккеистам и тренерскому штабу столичного клуба почаще радовать болельщиков такими уверенными победами, как в сегодняшнем матче», - написал Маржикпаев в Telegram-канале.

Напомним, 18 сентября «Барыс» с крупным счетом обыграл «Нефтехимик».