6 Июля 2022 14:14

Достопримечательности Казахстана в уменьшенном размере представлены в музее под открытым небом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Здесь вы почувствуете себя настоящим великаном среди маленьких объектов и зданий. Все красоты и достопримечательности Казахстана представлены в уменьшенном размере. Поэтому Вы сможете с разного ракурса рассмотреть главные объекты страны, посетить подземную мечеть Бекет-ата, оказаться в Байконуре, побывать на Медео. Главные административные и культурные объекты страны представлены в этно-мемориальном комплексе «Карта Казахстана «Атамекен». Музей под открытым небом функционирует уже 21 год. С тех пор он стал точкой притяжения туристов, потому что буквально за час можно побывать практически во всех уголках Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Этно-мемориальный комплекс «Карта Казахстана «Атамекен» открылся 8 сентября 2001 года по инициативе Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева. Посетители приходят не просто посмотреть на объекты, а услышать интересные, трогательные легенды о местных достопримечательностях из уст экскурсоводов.

Целью деятельности Карты Казахстана «Атамекен» является обеспечение сохранности, доступности и приобщение населения к историко-культурным и духовным ценностям, пропаганда достижений казахстанской культуры, содействие в изучении исторического наследия Казахстана, отражение колоритности всех природных зон и экономических достижений Казахстана, сохранение и приумножение культурных ценностей.

Познавательно-художественный комплекс «Карта Казахстана «Атамекен» познакомит с историей государства, культурой народов его населяющих. Стилизованные горы, возвышенности, степи, леса, озера, символически обозначенные крупнейшие города составляют символический ансамбль этого центра культуры. Интересной частью Карты Казахстана «Атамекен» является декоративно оформленная модель Каспийского моря.

Если на карте Казахстана появляются новые точки притяжения туристов, интересные и значимые объекты, в уменьшенном формате располагаются в музее. Поэтому новообразованные области могут найти здесь отражение.

«Что касается новых областей, мы внимательно отслеживаем происходящие в стране изменения. Самые интересные, культовые, исторические объекты находят свое отражение здесь», - пояснили в музее.

На табличках расписаны область и главные достопримечательности региона. Допустим, на территории Актюбинской области представлены 23 объектов: мавзолей Абат Байтака, Центральный стадион имени Кобланды батыра, Дом культуры металлургов, областная филармония имени Газизы Жубановой, Актюбинская медная компания, Мугоджарские горы, гора Акбота-Санкибай и другие важные объекты.

Из достопримечательностей Костанайской области представлены Соколовско-Сарыбайский горно-обогатительный комбинат, музей имени Шакшака Жанибека, страусиная ферма, дом с часами, мавзолей Кейки батыра.

Дальше дорога ведет к югу Казахстана. Из значимых объектов Кызылординской области представлены мемориальный комплекс Коркыт Ата, космодром «Байконур» и Аральское море.

Духовная столица страны – город Туркестан дополнился новыми объектами. А мавзолеи Айша Биби, Бабаджа хатун и Карахана, расположенные в Жамбылской области, повествуют об эпичной трагичной любви, о которой ранее поведала корреспондент Казинформа.

Истории печальней нет на свете - эти навеянные Шекспиром строки можно отнести и к героям этой легенды о красавице Айше-биби, ее верной служанке Бабаджи-хатун и могучем хане Карахане. История эта, за достоверность которой сегодня никто не может поручиться, имеет несколько разновидностей, а в Жамбылской области ее знает, пожалуй, каждый школьник.

«Карахан, знатный человек, приехал однажды в гости к баю Айгоже, где и познакомился с его дочкой, красавицей Айшой», - гласит один из вариантов легенды. Молодые приглянулись друг другу. Но Карахан вынужден был спешно покинуть Айшу-биби, узнав о нападении врага на свою родину. Известие о том, что молодые нравятся друг другу, разозлило Айгожу, и он запретил дочери видеться с возлюбленным. В конце концов, Айша-биби, не получив в условленное время известий от жениха, решила сама тайком поехать к Карахану в сопровождении верной нянюшки Бабаджи-хатун. Взбешенный отец красавицы тем временем отправил вдогонку прислужников со словами: «Если не возвратится, пусть уж лучше умрет». Утомившись долгим путешествием, на берегу реки Аса, которая и сейчас протекает в одноименном селе Жамбылского района, Айша останавливается отдохнуть. Тут подосланные джигиты уговаривают одну из подруг Айши спрятать в ее одежду змею - ради шутки. Искупавшись, Айша надевает головной убор, и ядовитая змея смертельно кусает красавицу. Узнав о случившейся трагедии, Карахан спешно прибывает к реке. Айша-биби умирает у него на руках. Над могилой Айши-биби хан Карахан воздвиг изумительной красоты кумбез».

«Когда она умирала, Карахан прокричал: «Айша ты стала теперь Бибі», что означает замужняя. Это очень трогательная печальная история», - добавила экскурсовод.

Созданием макетов занимался не один человек, а целая команда реставрационного отдела музея. Реставраторы очень точно спроектировали макет объектов. Даже представлена железная дорога, которая соединяет регионы друг с другом. С учетом погодных условий, макеты постоянно подкрашивают, белят.

Большую территорию занимает город Алматы. Тут расположены Тянь-Шаньские горы, гостиница «Казахстан», памятник Абаю Кунанбаеву, телебашня, высокогорный спортивный комплекс «Медеу», ледовый дворец «Алматы Арена», Свято-Вознесенский кафедральный собор и другие объекты.

На территории Алматинской области расположены макеты 31 объекта региона.

Восточно-Казахстанская область представлена горами Алтай и Тарбагатай, мостом через реку Иртыш, дворцом культуры металлургов, Чингизскими горами, музеем под куполом «Долина царей», Шульбинской и Бухтарминской ГЭС. В особенности впечатляет монумент «Сильнее смерти».

Монумент «Сильнее смерти» - это мемориал жертвам ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне. Мемориал представляет собой стелу высотой 25 метров, которая отлита из сборно-монолитного железобетона, облицована полированными гранитными блоками и плитами из чёрного семипалатинского гранита «габбро». На монументе выбит силуэт «атомного гриба». Внизу находится беломраморная скульптура матери, которая своим телом укрывает ребёнка. Это символ материнской любви, способный защитить ребёнка от всех трудностей и ненастья.

На территории Павлодарской области представлены 17 макетов: Павлодарский алюминиевый завод, Аксуский завод ферросплавов, Баянаульский мемориальный музей академика, Благовещенский собор, памятник Малайсары батыру и другие объекты.

На отдельной площадке расположены главные объекты правобережья столицы: здание городского акимата, музей Первого Президента, ледовый дворец «Алау», театр «Жастар», здание Министерства финансов, построенное в виде банкноты.

«Главный символ столицы – монумент «Байтерек». Его высота 97 метров символизирует 1997 год – год переноса столицы с Алматы в Акмолу. Все главные объекты столицы находятся на одной линии. Эта деталь была спроектирована японским архитектором Кисе Курокавым», - добавила экскурсовод.

Заключительным аккордом стали не похожие друг на друга домики, символизирующие мир и единство народа Казахстана. Реставраторы сделали макеты домов разных культур и этносов. Можно посмотреть, как выглядят дома корейцев, японцев, эстонцев, поляка, молдаван, белорусов и других национальностей.

Одним словом, этно-мемориальный комплекс «Атамекен» отображает социально-экономическое развитие страны, стремительное развитие регионов Казахстана.

Цена входного билета – 400 тенге без экскурсии, с экскурсией 600 тенге.



