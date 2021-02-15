«Достоевские раскраски»: в Семее открылась необычная выставка

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ — В Семее ко Дню памяти Федора Достоевского открылась необычная выставка, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской информационный центр.

В этом году исполняется 140 лет со дня смерти классика мировой литературы Ф.М. Достоевского. Ко дню памяти писателя в городском литературно-мемориальном музее Достоевского открылась интерактивная выставка «Достоевские раскраски». Организаторами необычного проекта стали сотрудники мемориального музея Ф.М. Достоевского в Санкт-Петербурге и представительство Россотрудничества в Казахстане. В основе экспозиции рисунки талантливых петербургских художников. Это иллюстрации к самым известным произведениям Достоевского. Представлены здесь персонажи из «Преступления и наказания», «Идиота», «Братьев Карамазовых», «Игрока», а также оригинально исполненные портреты писателя.

Посетителям предложено не только рассматривать «картинки», но и раскрашивать их самостоятельно. Раскрашивать иллюстрации можно, ориентируясь на приведённые здесь же цитаты классика. Ведь, по мнению авторов проекта, мир Достоевского обычно воспринимается в серых, приглушённых и мрачных тонах. На самом же деле в его произведениях множество разных красок, а герои одеты в костюмы, соответствующие моде того времени, часто яркие и цветные.

«Мы не ограничиваем выставку по возрасту. Она будет интересна как взрослому, так и ребёнку. Эта выставка направлена на то, чтобы, когда родители придут на выставку с детьми, малышам также не было скучно. Вообще для музеев не характерно трогать и писать на экспонатах, но эта выставка интерактивная, здесь важно взаимодействие с посетителями. Такая выставка проводится впервые, здесь можно узнать, что любил и предпочитал Достоевский. Авторы иллюстраций подошли к работе с позитивной стороны, изобразили всё доступно и оригинально. Вообще этот год юбилейный - 200 лет со дня рождения Достоевского, 140 лет со дня его смерти, и также в этом году наш музей празднует своё 50-летие. А потому - это очень знаковая и символическая выставка», - говорит заведующая экспозиционно-выставочным отделом городского музея Ф.М. Достоевского Владимира Соловьёва.

Как рассказывают в музее, Достоевский считал одежду серьёзной характеристикой героя, поэтому подробно описывал костюмы своих героев. Сам Федор Михайлович был очень разборчив в выборе костюма, обращался к лучшим портным, следил за модой. Раскрашивая костюмы писателя и его персонажей по приведённым цитатам, посетители узнают привычки Достоевского и вкусы его героев, а игровой элемент выставки позволяет взглянуть на выставку чуть свободнее и заинтересовать им юных посетителей.

Фото: Информационный центр г.Семей РСК ВКО ТОО «Шығыс ақпарат»