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Достижения ВКО за годы Независимости обсудили в Усть-Каменогорске

24 Августа 2021 16:26
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Достижения ВКО за годы Независимости обсудили в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Что было бы, если бы не закрыли Семипалатинский полигон? Как промышленным гигантам региона удалось пережить трудные времена? Почему именно в Восточном Казахстане был открыт первый Дом дружбы? Ответы на эти и другие вопросы прозвучали сегодня на круглом столе «Тәуелсіз Қазақстан: Жасампаздыққа толы жылдар. Шығыс Қазақстан облысының басты жетістіктері», передает МИА «Казинформ».

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Более 200 восточноказахстанцев, среди которых были ученые, предприниматели, эксперты различных отраслей и общественники обсудили успехи региона за 30 лет Независимости страны. В первую очередь, конечно, речь зашла о беспрецедентной инициативе нашего Первого Президента - об отказе от ядерного оружия. Нурсултан Назарбаев внёс колоссальный вклад в создание безъядерного мира, закрыв в 1991 году Семипалатинский полигон, он всегда вел в страну вперёд, отстаивая и защищая интересы Независимого Казахстана и поддерживая самые амбициозные проекты.

Как отметила депутат областного маслихата Зарина Камасова, за годы Независимости медицина Восточного Казахстана вышла на совершенно новый уровень. Именно в нашем регионе сосредоточены уникальные медицинские центры ядерной медицины, роботохирургии, реабилитации и трансплантологии, аналогов которым нет в стране. Постоянное обучение медиков в лучших зарубежных клиниках и закуп самого современного и высокотехнологичного оборудования позволяет своевременно ставить диагнозы и успешно лечить пациентов из всех уголков страны.

Именно в Восточном Казахстане , благодаря открытию новых факультетов в вузах и колледжах, и увеличению количества грантов удалось снизить отток выпускников школ в три раза. В регионе успешно готовит специалистов один из первых негосударственных вузов страны - КАСУ, где преподавание ведётся на английском языке. ВКГТУ им. Д.Серикбаева - это не просто университет, а научная Мекка, потому что именно здесь реализуется уникальные научные программа НИОКР.

Восточный Казахстан был и остаётся промышленным флагманом республики. Наши крупные предприятия пережившие самые тяжелые и местами кризисные годы становления Независимости, сейчас вышли на тот уровень, что объём промышленной продукции достигает суммы более двух триллионов тенге в год. Для сравнения, в 1991 году эта цифра составляла скромные 27,9 миллиона тенге.

«Благодаря уникальной программе, инициированной акимом области Даниалом Ахметовым, топоним «Восточный Казахстан» приобретёт мировую известность, - отметил учёный Зейнола Самашев. - В сентябре в Кембриджском музее откроется экспозиция «Золото Великой степи», где будут представлены артефакты, обнаруженные в курганах Елеке Сазы и Шиликты и позволяющие взглянуть на древнюю историю Казахстана под совершенно новым углом.

Как отметил сам глава региона, достижения и успехи Восточного Казахстана были бы невозможны без колоссальной поддержки со стороны как Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева, так и Касым-Жомарта Кемельевича Токаева, который продолжает поддерживать мудрую политику, где главная ценность государства - это его народ, мы с вами. Сегодня регион переживает строительный бум, мы первые в истории строим больше миллиона квадратных метров жилья в год, постоянно реализуются новые амбициозные проекты, идёт активное развитие приграничных территорий. За годы независимости Востоку страны удалось добиться лидирующих позиций во многих сферах и отраслях и реализовать огромное количество смелых проектов, изменявших жизнь восточноказахстанцев к лучшему.


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#Восточно-Казахстанская область   #История Казахстана   #30 лет Независимости  
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