Достижения Тупкараганского района Мангистау в образовании за годы Независимости РК

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - За 30 лет независимости страны в Тупкараганском районе построено 24 новых детских сада. В 1991 году в Тупкараганском районе было 6 школ, 2 детских сада, сегодня 11 школ, 26 детских садов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Школы капитально отремонтированы, оснащены кабинетами и современными технологиями. В детских садах есть все необходимое для детей. В воспитательном процессе используются современные методы. Школы обеспечены 100% доступом к сети интернет, созданы все условия для обучения учащихся. По району в 11 школах обучаются 8744 учащихся. По качеству образования школы района вошли в число лучших школ республики. В период 1991-2021 учебных годов школу окончили 70 учащихся со знаком «Алтын белгі», около 70 выпускников – с «Аттестатом особого образца». Кроме того, одним из важных нововведений в сфере образования за годы независимости в районе стало открытие в 2004 году филиала Мангистауского политехнического колледжа в селе Баутино. В 2016 году обновлена техническая база учебного заведения. Данное учебное заведение было обеспечено столовой, библиотекой и вновь открыто как самостоятельный Тупкараганский районный технико-гуманитарный колледж. На очное отделение зачислено 75 студентов, на заочное - 40 студентов, в настоящее время обучается 300 студентов», - рассказала руководитель Тупкараганского районного отдела образования Айбаршын Утесбаева.

По ее словам, в дальнейшем в сельском округе Сайын Шапагатов планируется строительство школы на 1200 мест. Будет подготовлена ПСД, и в 2022 году начнется строительство.

Напомним, в конкурсе «Топ-100 студентов колледжей Республики Казахстан», проходившем под эгидой 30-летия Независимости, выпускник школы №8 села Жетыбай Мангистауской области Азамат Нурбергенов - в числе лучших студентов.