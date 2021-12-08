Достижения Мангистауской области за годы Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В канун 30-летия Независимости регионы Казахстана подводят основные итоги своего развития. Предлагаем читателям краткую информацию о социально-экономическом развитии Мангистауской области.

За 30 лет независимости в Мангистауской области в основной капитал привлечено более семи трлн тенге инвестиций. Ежегодный объем инвестиций в основной капитал вырос с 1,3 млн до 582,3 млрд тенге. На сегодняшний день успешно реализуется ряд инвестиционных проектов в сфере транспортной инфраструктуры и туризма.

За 30 лет независимости в Мангистауской области в три раза увеличилось количество дошкольных образовательных учреждений. Если в 1991 году в регионе функционировало 113 детских садов, то к 2021 году их количество достигло 331. Сегодня в регионе 100% детей в возрасте от трех до шести лет охвачено дошкольным образованием.

За 30 лет независимости в Мангистауской области в два раза увеличилось количество средних общеобразовательных школ. В 1991 году в регионе насчитывалось 86 школ, в 2021 году работает 171 школа. В рамках плана развития Мангистауской области в ближайшие пять лет будет построено 35 объектов образования. В этом году открыты две государственные, пять частных школ.

За 30 лет независимости в Мангистауской области количество колледжей среднего образования увеличилось в три раза. Если в 1991 году было 10 колледжей, то в 2021 году работает 27 колледжей. В связи с потребностями развития региона открыто несколько новых специальностей. Сегодня те, кто окончил эти колледжи, успешно трудятся в различных отраслях экономики.

За 30 лет независимости в Мангистауской области введено в эксплуатацию 34 объекта культуры. В селах открылись дома культуры и театры, появилась возможность приобщить детей к искусству. Самые крупные: областной музыкально-драматический театр им. Н. Жантурина, открытый в 2003 году; культурный комплекс «Отпан», запущенный в 2009 году и «Мемориальный музей», введенный в эксплуатацию в 2015 году.

За 30 лет независимости в Мангистау сдано в эксплуатацию 11 млн 300 тыс квадратных метров жилья. Особенно интенсивно идет строительство в областном центре. За последние пять лет в Актау возведено 11 новых микрорайонов.

План по вводу жилья в 2021 году составил один млн 201 тыс квадратных метров. По итогам 10 месяцев в эксплуатацию введено 954 тыс квадратых метров жилья.

Мангистауская область вошла в десятку лучших на республиканской карте туристизации. Наряду с пляжным туризмом, в регионе интенсивно развивается и степной туризм. На побережье Актау образовалась целая курортная зона. Построены новые комплексы отдыха. В связи с этим, количество туристов, прибывающих в область, увеличилось в несколько раз.

За период с 2004 по 2020 годы объем туристского потока составил более 2,5 млн человек, в том числе около 2 млн человек – резиденты страны, то есть, показатель уровня внутреннего туризма, остальные более 500 тысяч человек – иностранные туристы. По итогам первого полугодия 2021 года количество посетителей составило 139 тысяч человек, что, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, больше в 3,1 раза – за январь-июнь 2020 года 45 тысяч человек.

В 2007 году Указом Президента РК в Мангистау был образован новый Мунайлинский район – первый район, созданный в нашей стране после обретения независимости. В то время население района составляло 53 тысячи человек. На сегодняшний день в Мунайлы проживает более 174 тысяч человек. Данный район считается одним из самых крупных и густонаселенных в регионе.

С момента обретения Независимости численность населения Мангистауской области увеличилась в два раза и на сегодняшний день достигла 720 тыс человек. В 1989 году было 322 700 человек. В регионе много матерей-героинь, награжденных подвесками «Алтын алка» и «Кумис алка». По рождаемости область за последние четыре года лидирует в стране. В связи с этим, введен в эксплуатацию новый центр «Ана мен бала», также построены родильные дома. Наряду с естественным ростом, в регион переселилось большое количество соотечественников из-за рубежа. Мангистау также лидирует по количеству переселенцев на историческую родину.

За 30 лет независимости в Мангистауской области введено более 150 объектов здравоохранения. Автопарк «скорой помощи» обновлен на 100%. В городе Жанаозен введены в эксплуатацию больницы и поликлиники современного типа.

В Мангистауской области за 30 лет построено 1 100 км автомобильных дорог, введены в эксплуатацию три железные дороги.

Увеличился транзитный, транспортно-логистический и инфраструктурный потенциал Мангистау, как пограничной области. Открыт международный железнодорожный коридор Узень-Берекет-Горган, соединяющий три государства. Построена железная дорога Жезказган-Бейнеу. Обновлена автомобильная дорога Атырау-Актау. Построена также автодорога Узень-Туркменистан. В 90-е годы прошлого века протяженность автомобильных дорог области составляла 1 778 км. За годы независимости построено еще более одной тыс км дорог, отремонтировано около двух тыс км изношенных автодорог.

Достижение Независимости: Мангистауская область – единственный регион Казахстана, обеспеченный природным газом на 100%.

Мангистауская область занимает лидирующие позиции в республике по развитию массового спорта. Согласно статистическим данным, массовым спортом в Казахстане занимается только 31 процента населения. В Мангистауской области этот показатель составляет 36,4%. Достичь этого позволило возведение большого количества дворовых спортивных площадок и спортивных объектов в населенных пунктах. В этом году в области открыто несколько спортивных комплексов. Два из них находятся в селе Акшукур Тупкараганского района.

За годы независимости в Мангистауской области объем промышленного производства увеличился с 6,0 млн тенге до 2,6 трлн тенге, при этом, объем производства в обрабатывающей промышленности с 3,0 млн до 183 млрд тенге. Мангистауская область – промышленный регион, основными видами полезных ископаемых которого являются нефть и газ. По итогам прошедшего 2020 года Мангистауская область заняла третье место в РК по объему промышленного производства. Здесь сосредоточено 23% добываемой по республике нефти, 5,5% природного газа, 85% производства азотных минеральных удобрений, 25% производства битума, 25% бора и доломита, 8,0% портландцемента, 4,5% генерируемой электроэнергии.

Плоды независимости: продолжительность жизни жителей региона увеличилась на 3,3 года. Если в 1991 году население проживало около 67,8 года, то в 2020 году – около 71,1 года.

За годы независимости количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось в четыре раза и достигло 55 тысяч. Численность занятых в этой сфере выросла в три раза, объем выпуска продукции – в 14,5 раза.



