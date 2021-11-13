Достижения Казахстана за 30 лет независимости обсудили в нидерландском институте Клингендаль

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана в Нидерландах совместно с Нидерландским институтом международных отношений Клингендаль провели международную конференцию, приуроченную к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан, которая прошла в гибридном формате, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В работе конференции приняли участие известные эксперты, представители научных, бизнес и академических кругов двух стран.

В своей приветственной речи заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ерлан Алимбаев отметил, что под руководством Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева три десятилетия Независимости стали для Казахстана эпохой экономического прогресса и устойчивого развития. При этом казахстанский дипломат обозначил инициированные Главой государства ключевые реформы, которые направлены на реализацию важных демократических процессов нашего государства.

Е.Алимбаев отметил, что Нидерланды являются одним из наших ключевых торгово-экономических партнеров в Европе и крупнейшим иностранным инвестором в Казахстане. Он также подчеркнул готовность Казахстана к сотрудничеству с ЕС в достижении целей и задач Европейского «зеленого» курса (European Green Deal).

Основной темой экспертной сессии, которая прошла под модераторством экс-посла Нидерландов в Казахстане Ханса Дриссера, стала «Перспективы сотрудничества ЕС и Казахстана в области зеленой энергетики».

В своем выступлении Луиза Ван Схаик, глава отдела по вопросам ЕС и глобальных отношений Института Клингендаль отметила, что во взаимоотношениях между ЕС и РК исторически преобладала торговля нефтью и природным газом. В этой связи она озвучила инструменты, которые ЕС мог бы использовать для активизации выгодного сотрудничества между Европейским Союзом и Казахстаном в области возобновляемых источников энергии.

Как отметил Роб де Вейк, основатель Гаагского центра стратегических исследований и профессор Лейденского университета, колоссальный потенциал РК в секторе возобновляемых источников энергии может стать новым плацдармом двустороннего сотрудничества, в том числе в области развития водородной энергетики.

В свою очередь Бахыт Есекина, профессор, член Совета по «зеленой» экономике при Президенте РК, директор Научно-образовательного центра «Зеленой Академии» представила направления декарбонизации экономики в Казахстане.

Кроме того, Гани Бекенов, глава представительства Фонда Первого Президента РК в Лондоне, проинформировал участников о деятельности международной дискуссионной площадки Astana Club, организуемой Институтом мировой экономики и политики (ИМЭП) и Фондом Нурсултана Назарбаева. Он также предложил наладить более тесное сотрудничество между ИМЭП и Институтом Клингендаль, пригласив при этом представителей Института принять участие в следующих заседаниях Astana Club.

В завершение состоялся обстоятельный обмен мнениями по проблематике транспортировки энергии, а также альтернативным возможностям сотрудничества в секторе «зеленой» энергетики.

В рамках мероприятия также состоялась презентация книги, выпущенной британским автором Рупертом Гудманом «Отец нации: Человек мира. История лидерства» о Первом Президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве.

Нидерландский институт международных отношений Клингендаль является ведущим независимым аналитический центром и академией международных отношений. Занимает 25 рейтинговое место в мире и 3 место в Западной Европе.