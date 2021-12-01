Достижения Казахстана стали результатом прагматичной внешней и внутренней политики руководства страны - круглый стол в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В Москве на площадке журнала «Эксперт» состоялся круглый стол на тему «30 лет Независимости Казахстана: достижения и перспективы», в котором приняли участие ведущие казахстанские и российские эксперты, ученые и политологи, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Открывая встречу, Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев отметил, что рост и становление молодой Республики неразрывно связаны с фигурой Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева, в кризисные годы принимавшего все главные решения и прокладывавшего курс, благодаря чему Казахстан избежал многих провалов и опасностей.

Посол подчеркнул, что за 30 лет независимости страна зарекомендовала себя надежным, предсказуемым и миролюбивым участником системы международных отношений. Казахстан развивает многовекторную внешнюю политику, в которой особое место занимает сотрудничество с Россией – надежным стратегическим партнером и добрым соседом.

Руководитель направления «Инвестиции и торговля» Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЕАБР) Тарас Цукарев заострил внимание участников дискуссии на показателях экономического роста страны.

«Достижения экономики Казахстана стали результатом успешного сочетания стабильности, благодаря мерам взвешенной экономической политики и реализации крупномасштабных государственных программ развития», - сказал Т.Цукарев.

Он добавил, что на период с 2022 по 2026 год ожидается, что республика продемонстрирует самые высокие средние темпы роста экономики среди стран ЕАЭС - на уровне 4,5 процента в год.

«Казахстан стабильно последние годы удерживает лидерство среди партнеров по СНГ по объему привлечения прямых инвестиций. И внутри ЕАЭС взаимные инвестиции сосредоточены, прежде всего, в экономике Казахстана. Их накопленный объем составил порядка 11,4 млрд долларов США», - отметил представитель банка.

Заведующая сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е.М.Примакова РАН Елена Кузьмина обратила внимание участников дискуссии на социальный аспект.

С ее слов, республика проводит качественную социальную политику - об этом свидетельствует увеличивающаяся продолжительность мужчин и женщин. Среди стран СНГ, у Казахстана позиции по этому показателю значительно лучше, чем, например, у России, Украины и Беларуси.

Она также добавила, что сейчас наблюдается большой рост населения, который создает ощутимую нагрузку на рынок труда республики. Однако власти страны четко видят возникающие вызовы и своевременно реагируют на них принятием продуманных программных стратегий.

Директор Центра евроазиатских исследований МГИМО (У) МИД России Иван Сафранчук предупредил, что те рецепты развития, которые были актуальны 30 лет назад, в текущих условиях уже трудно применимы.

«В современном мире много противоречий, нужно уметь находить баланс, а Казахстан как раз демонстрирует успешный пример, как это можно делать. В регионе есть примеры более радикальных решений, однако они в меньшей мере себя оправдывали», – заметил эксперт.

По его мнению, мир сейчас стал менее благоприятным для развивающихся стран, чем 20-30 лет назад, поэтому Казахстану и России придется решать проблемы вместе, чтобы не потеряться в трансформируемом мире и остаться на передовых рубежах цивилизации.

В ходе круглого стола участники проанализировали основные показатели и тенденции различных аспектов внешней и внутренней политики страны, обсудили ключевые результаты диверсификации экономики и реализации социально-ориентированных реформ, а также выделили перспективные направления дальнейшего развития.

По итогам дискуссии эксперты пришли к заключению о том, что 30-летие Независимости Казахстан встречает как состоявшееся успешное государство, активно участвующее в формировании международной и региональной повестки и предлагающее глобальному сообществу собственный положительный опыт преодоления современных вызовов и угроз.