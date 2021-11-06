РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:37, 06 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Достижения и перспективы развития общественных советов РК обсудили в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 5 ноября 2021 года в г. Нур-Султане состоялся «круглый стол» на тему: «Общественные советы Республики Казахстан: достижения и перспективы развития», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИО РК.

    В нем приняли участие председатели Общественных советов центральных государственных органов и регионов, квазигосударственного сектора.

    В ходе мероприятия были обсуждены проблемы и перспективы развития института Общественных советов, также проект Национального доклада о деятельности общественных советов Республики Казахстан.

    По итогам круглого стола было принято решение о создании Ассоциации общественных советов Республики Казахстан.



    Теги:
    Официально Астана Общество МИОР
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:14
    Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
    Сегодня, 15:09
    Предотвратить разрушение городища Туймекент в Жамбылской области призывает эксперт
    Сегодня, 14:56
    Вторая ракетка Казахстана сотворила сенсацию на турнире в Пекине
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!