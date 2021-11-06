09:37, 06 Ноябрь 2021 | GMT +6
Достижения и перспективы развития общественных советов РК обсудили в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 5 ноября 2021 года в г. Нур-Султане состоялся «круглый стол» на тему: «Общественные советы Республики Казахстан: достижения и перспективы развития», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИО РК.
В нем приняли участие председатели Общественных советов центральных государственных органов и регионов, квазигосударственного сектора.
В ходе мероприятия были обсуждены проблемы и перспективы развития института Общественных советов, также проект Национального доклада о деятельности общественных советов Республики Казахстан.
По итогам круглого стола было принято решение о создании Ассоциации общественных советов Республики Казахстан.